Gustavo Alfaro y su crítica a las pausas de hidratación: “Para mí terminan siendo cuatro tiempos más que dos”

La previa del decisivo choque de este viernes (23:00 hora paraguaya) entre Paraguay y Australia por el Grupo D del Mundial 2026 dejó mucho más que simples declaraciones de rigor. En conferencia de prensa, Gustavo Alfaro fue consultado sobre el impacto estratégico del cooling break (pausa de hidratación), una herramienta que los australianos ya supieron aprovechar con un gol ante Turquía en este certamen.

Al respecto, el seleccionador nacional comenzó cuestionando la necesidad de implementar esta medida cuando no se dan condiciones extremas del clima: “Creo son algo más que pausas de hidratación. Yo entiendo que es para todos iguales; a mí me gusta la continuidad, el fútbol es continuidad y la continuidad se corta. Y más que nada porque yo entiendo que las pausas de rehidratación son importantes cuando jugás bajo temperaturas extremas. El otro día Australia y EE. UU. jugaron con temperaturas de 37 grados, entonces ahí obviamente que la pausa de rehidratación la necesitás, más que nada por la cantidad de acumulación de fatiga, de cansancio”.

Jugadores “con la nafta justa” al cierre de la temporada

El estratega albirrojo hizo hincapié en el desgaste con el que los planteles disputan esta Copa del Mundo tras el cierre del calendario de clubes, recordando experiencias organizativas previas: “Porque yo le decía a los chicos que me hacían ante una pregunta en privado todo lo demás: hoy los jugadores estamos en el medio, está terminando la primera fase del mundial, los jugadores están en el final de la temporada, ya pasaron toda la temporada, están con la nafta justa, la reserva la tenían prendida, y meterle una exigencia física grande es complicado en ese aspecto. Por eso se vivió mucho en el Mundial de Clubes el año pasado, cuando las temperaturas fueron extremas, pero las pausas de rehidratación siempre fueron un minuto. En un minuto no tenés tiempo para para acomodar un montón de cosas”.

¿Suerte o estrategia? El debate de los tres minutos

Sobre la duración de estas ventanas de descanso y su supuesta utilidad táctica para marcar goles —como le pasó a Australia—, el “Profesor” se mostró escéptico y argumentó que muchas veces el desenlace es meramente fortuito: “Tres minutos para mí es mucho, cuando vos venís —ya sea, no importa, la necesidad de decir ‘bueno, me viene bien porque me estaban peloteando y última vez fui al rival’, o de pronto me quitan la continuidad con yo estoy bien, veo tengo la señal yo que voy a meter un gol, y ¡pum!, lo cortan—, entonces es volver a arrancar de nuevo. Porque ese ‘volver a arrancar de nuevo’, lo que decís es lo mismo decir: un técnico hizo los cambios en un partido, ‘¡qué bien que hizo los cambios!’, y si hizo mal los cambios, pero hizo los cambios, perdió el partido, ‘¡qué mal hice, qué mal hizo los cambios!’. Entonces, ‘¡qué bárbaro, aprovechó la pausa de rehidratación y metió un gol!’. Está bien, es fútbol. El otro día metimos el gol más rápido del mundial. Ahora, ¿que planificamos el gol más rápido del mundial? Les aseguro que no, se dio, listo, metimos el gol más rápido del mundial, punto. Que si queríamos patear de una distancia, así que si queríamos presionar lo alto, si queríamos... si queríamos hacer determinadas cosas, así. Ahora, que después termine desembocando el gol es una consecuencia que a veces es fortuita”.

En ese mismo análisis, Alfaro lamentó la rigidez actual de la regla en comparación con la libertad que existía antiguamente para coordinar estos parates de común acuerdo: “Yo creo que, en definitiva, es lo que dije: para mí terminan siendo más cuatro tiempos más que dos tiempos. Y si a veces... si fuese optativa como era antes, porque antes era optativa, antes era se ponían de acuerdo antes de los partidos de acuerdo a la temperatura, ‘¿qué es esto?, ¿el otro?, bueno, va a haber una pausa, vamos a hacer un break’, listo, estábamos todos de acuerdo y se terminó. Bueno, ya está institucionalizado, entonces eso no lo podemos discutir, ya está así ahora, es parte de esto. Entonces a mí me parece que divide al tiempo en dos tiempos lo que podés hacer si podés acomodar esto, el otro”.

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“Tengo tres entretiempos por partido”

Con total honestidad, el DT argentino trajo a colación las sensaciones que experimentó en los dos primeros compromisos de Paraguay en el Grupo D, exponiendo por qué prefiere resolver los problemas sobre la marcha: “El otro día nosotros perdíamos el partido con EE. UU., quería volver a jugar rápido. O ganábamos el partido con Turquía y yo quería volver a jugar, no quería que sigamos esperando, ya está, lo que teníamos que ajustar, dos cosas: esto, lo otro. O sea, no necesitás tanto tiempo. Tres minutos es lo que un técnico habla en el entretiempo. De 15 minutos que dura el entretiempo, tres minutos son los que... los que yo tengo para hablar en el entretiempo. Entonces, si me das tres minutos para hablar, es como que tengo tres entretiempos, o sea, uno a cada mitad de cada partido y el otro en el medio. Entonces, nada, pero está hecho así, está hecho así, es que uno tiene que adaptarse a esto. Pero a mí... a mí el fútbol me gusta cuando tiene continuidad, cuando tiene continuidad y las situaciones las va resolviendo a medida que van sucediendo, eso es lo que me parece. Es una opinión absolutamente personal”.

La ciencia detrás del “cambio de aire”

Apoyado en las herramientas tecnológicas actuales, el técnico de la Albirroja dio una detallada explicación científica de cómo la pausa interrumpe el proceso de adaptación cardiovascular de los futbolistas en pleno juego: “Cuando hacés el análisis de los 45 minutos desde el punto de vista físico, hoy tenés tanta medición, hasta tenés ritmo de partido si vos querés ver, tenés un ritmo de partido. El partido tiene un ritmo y vos podés evaluar si el jugador está en ritmo de partido, está por encima del ritmo de partido, está por debajo del ritmo de partido. Cuando ves los picos de evolución, cuando ves la curva que va de rendimiento físico y la curva de evolución que va teniendo, vos llegás a la conclusión que el primer pico de saturación física lo tenés a los 25 minutos. ¿Se acuerdan cuando antes decían ‘cambian el aire’?, bueno, el primer es el primer pico de saturación física, a los 25 minutos. Entonces no le estamos permitiendo que se llegue al primer pico de saturación física, entonces lo estamos cortando antes, entonces ahí es donde yo digo: te obligan a plantear cosas de otra manera”.

El impacto combinado con los cinco cambios

Finalmente, Gustavo Alfaro cerró su intervención explicando cómo la sumatoria de las ventanas de hidratación junto a la regla de las cinco variantes modifica por completo la planificación de los cierres de partido: “Antes las evaluaciones que vos hacías, las hacías en función de cómo llegás a los rendimientos a los 45 minutos de cada partido. Y porque es algo muy importante, los cinco cambios. Los cinco cambios es mucho, porque podés cambiar la mitad de los jugadores de campo, entonces eso te permite que el nivel de intensidad, cuando tenías antes tres cambios era menos, era el 30 por ciento de posibilidad de el recambio, si se quiere... si querés aeróbico de un equipo en el medio de un partido. Pero obviamente que estas pausas te impiden que vos llegues a esos picos. Entonces antes mucho los planificabas también en función de cómo llegabas a esos picos, que era lo que te permitía llegar hacia el final del primer tiempo de una manera y hacia el final del segundo tiempo de otra manera”.

Concluyendo con una reflexión global, el seleccionador paraguayo dejó en claro que la estrategia actual del fútbol moderno no puede separarse de estas nuevas variables reglamentarias: “Estamos hablando de cuestiones meramente físicas, si se quiere, pero yo te digo cómo también estas cosas hacen de que obligatoriamente tengas que analizar el fútbol desde otro lugar, absolutamente. Porque muchas veces lo táctico o lo estratégico también depende del sustento físico, depende del sustento físico, entonces una cosa trae como consecuencia la otra. Entonces ahí es donde yo digo: nos obligan a mirar el fútbol desde otro lugar, desde otra manera”.