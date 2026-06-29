Mundial 2026: en colegios de Asunción ya se palpita el partido de la Albirroja con Alemania

La fiebre por la Albirroja es alta este lunes en colegios de Asunción, donde las camisetas de la selección paraguaya de fútbol de nuevo están por encima de los uniformes en anticipación del encuentro que el combinado paraguayo disputará hoy contra Alemania, en la primera ronda de eliminación directa del Mundial 2026.

Las cámaras de ABC Color pudieron ver escenas de gran algarabía entre los estudiantes del Colegio Experimental Paraguay Brasil, donde el aliento a la Albirroja comenzó bien temprano, antes del inicio de las clases.

Escenas similares se observaban en la emblemática Escuela Celsa Speratti, con alumnos vestidos con distintas versiones de la Albirroja colmando el patio y los pasillos.

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Los niños de estos y otros colegios ven por primera vez a la selección paraguaya de fútbol en un Mundial, luego de tres ausencias consecutivas de la Albirroja en la máxima competencia del fútbol a nivel global.

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La Albirroja en una nueva cita con la historia mundialista

La selección paraguaya de fútbol enfrenta hoy al seleccionado de Alemania en un partido de eliminación directa en el que los futbolistas dirigidos por Gustavo Alfaro buscarán el pase a octavos de final.

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El partido comenzará a las 17:30 (hora paraguaya) y tendrá lugar en Boston, Massachussetts (Estados Unidos).