Google rinde homenaje a Erling Haaland con una animación del “remo vikingo”

El impacto global del delantero del Manchester City trascendió las canchas del Mundial de Norteamérica 2026 para trasladarse al ecosistema digital. Google se sumó oficialmente a la tendencia del “remo vikingo” —el festejo que se convertió en el sello distintivo de la afición y el plantel noruego— integrando una animación especial en su buscador dedicada exclusivamente a la estrella que tiene la selección de Noruega.

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Al introducir el nombre del futbolista en el motor de búsqueda, la plataforma despliega un ícono festivo. Al activarlo, una animación interactiva simula el ritmo de un tambor mientras siluetas que emulan a los navegantes nórdicos cruzan la pantalla de computadoras y dispositivos móviles.

This is what happens if you search for Erling Haaland on Google 🇳🇴 https://t.co/uViO80F2nX pic.twitter.com/VtcyrfGQrh — Front Office Sports (@FOS) July 9, 2026

Este reconocimiento por parte de la tecnológica responde al fenómeno desatado por la selección de los “vikingos rojos” tras concretar un accidente histórico en la competición: la eliminación de Brasil. El combinado sudamericano, históricamente favorito, quedó fuera del torneo tras sufrir un doblete letal de Haaland, un triunfo sin precedentes que instaló a Noruega en los cuartos de final por primera vez en su historia.

Un fenómeno que trasciende el campo de juego

El liderazgo de Haaland en la Copa del Mundo no solo ha capturado la atención por este histórico golpe deportivo. Con 1,95 metros de estatura y una marcada presencia en redes sociales, el atacante se ha consolidado como la figura más carismática del torneo.

One thing to do today… search my name on Google 😉 — Erling Haaland (@ErlingHaaland) July 9, 2026

Medios internacionales de referencia, como la cadena británica BBC, analizaron en los últimos días los factores que rodean la alta competitividad del jugador, destacando aspectos de su estricta preparación y hábitos cotidianos. Entre ellos sobresale su régimen calórico, que reporta un consumo de al menos 6.000 calorías diarias enfocado en alimentos densos en nutrientes como las vísceras. Asimismo, su estricta higiene del sueño incluye un protocolo de desconexión digital absoluta previo a cumplir rigurosas 10 horas de descanso.

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Aunque este es el debut de Haaland en la máxima cita de la FIFA, su capacidad goleadora ya registraba un antecedente histórico en categorías juveniles. El planeta del fútbol lo conoció de forma masiva en el Mundial Sub-20 de 2019, edición en la que impuso un récord absoluto al anotar nueve goles en un solo encuentro frente a la selección de Honduras.

Con el pase a cuartos de final asegurado tras quebrar la lógica mundialista ante Brasil y recibir el respaldo de las principales plataformas globales, la figura del “Cyborg” noruego se posiciona no solo como el pilar futbolístico de su país, sino como el principal ícono mediático del Mundial 2026.