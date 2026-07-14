Mundial de Fútbol
14 de julio de 2026 a la - 12:28

Francia vs. España: primera semifinal del Mundial 2026 en vivo

Un aficionado de España anima mientras los aficionados de Francia se reúnen en una concentración en Dallas, Texas, EE. UU., Francia se enfrentará a España en el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Dallas Stadium.
Un aficionado de España anima mientras los aficionados de Francia se reúnen en una concentración en Dallas, Texas, EE. UU., Francia se enfrentará a España en el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Dallas Stadium.SAM WASSON

España y Francia se juegan el pase a la gran final del Mundial hoy a las 16:00 (hora paraguaya) en Texas. Una auténtica final anticipada que pondrá cara a cara el fútbol total de la campeona de Europa frente al poderío de la doble finalista del mundo. Seguilo en vivo por ABC.

Por ABC Color

La selección de Luis de la Fuente buscará imponer su control de juego liderado por el cerebro de Rodri, sumado a la electricidad de Lamine Yamal y Nico Williams por las bandas. Además, la “Roja” cuenta con un factor mental influyente: llega con la moral alta al haber eliminado anteriormente a los galos en la Eurocopa 2024 y en la Nations League.

Por su parte, el conjunto de Didier Deschamps busca una hazaña histórica: encadenar su tercera final consecutiva en una Copa del Mundo. Las armas de “Les Bleus” son una defensa de hierro que solo ha encajado dos goles en todo el torneo y un contragolpe letal comandado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué.

Francia vs. España: minuto a minuto en vivo

Francia vs. España: clásico europeo que vale una final

Francia y España disputarán hoy en Arlington, cerca de Dallas (16:00), un partido que se ha convertido en un clásico del fútbol europeo en los últimos años, pero en esta ocasión el premio es de valor incalculable: una plaza en la final del Mundial 2026.

A la izquierda, Ousmane Dembélé, 29 años, delantero de la selección francesa. Por la derecha, Pau Cubarsí, 19 años, zaguero de la selección española.
A la izquierda, Ousmane Dembélé, 29 años, delantero de la selección francesa. Por la derecha, Pau Cubarsí, 19 años, zaguero de la selección española.

¿A qué hora juega Francia vs. España y dónde ver en vivo?

El AT&T Stadium de Dallas será el escenario de la primera semifinal de Mundial 2026. La juventud rebelde de España mide sus fuerzas ante la potencia ofensiva de Francia. Solo uno viajará a Nueva York. A qué hora es el partido y dónde seguirlo en vivo.

El delantero de España Lamine Yamal el atacante de Francia Kylian Mbappé, dos de los grandes protagonistas que tendrá el duelo entre Francia y España, por las semifinales de la Copa del Mundo 2026.
El delantero de España Lamine Yamal el atacante de Francia Kylian Mbappé, dos de los grandes protagonistas que tendrá el duelo entre Francia y España, por las semifinales de la Copa del Mundo 2026.

Didier Deschamps: “Confirmo que España es la favorita”

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps analizó el choque del Mundial 2026 en Arlington, elogió la solidez de la Roja y repasó el estado físico de Tchouaméni y Mbappé.

El seleccionador de Francia Didier Deschamps ofrece una conferencia de prensa, en el Dallas Stadium en Arlington, en la víspera del partido de semifinales de la Copa Mundial de fútbol 2026 entre Francia y España.
El seleccionador de Francia Didier Deschamps ofrece una conferencia de prensa, en el Dallas Stadium en Arlington, en la víspera del partido de semifinales de la Copa Mundial de fútbol 2026 entre Francia y España.

Luis de la Fuente: “Venimos dispuestos a sufrir”

Luis de la Fuente, seleccionador español, recordó de nuevo el Imperio Romano, que le sirve como inspiración, nombró a Julio César, destacó su frase de que “no hay logro sin sufrimiento” y mostró que los suyos están “dispuestos a sufrir”, en las semifinales del Mundial ante Francia este martes.

El seleccionador de España Luis de la Fuente habla en una rueda de prensa este lunes, previo al partido de semifinales del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y España en Dallas (EE.UU.).
El seleccionador de España Luis de la Fuente habla en una rueda de prensa este lunes, previo al partido de semifinales del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y España en Dallas (EE.UU.).
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