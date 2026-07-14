Francia vs. España: primera semifinal del Mundial 2026 en vivo

La selección de Luis de la Fuente buscará imponer su control de juego liderado por el cerebro de Rodri, sumado a la electricidad de Lamine Yamal y Nico Williams por las bandas. Además, la “Roja” cuenta con un factor mental influyente: llega con la moral alta al haber eliminado anteriormente a los galos en la Eurocopa 2024 y en la Nations League.

Por su parte, el conjunto de Didier Deschamps busca una hazaña histórica: encadenar su tercera final consecutiva en una Copa del Mundo. Las armas de “Les Bleus” son una defensa de hierro que solo ha encajado dos goles en todo el torneo y un contragolpe letal comandado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué.

Francia vs. España: minuto a minuto en vivo

Francia vs. España: clásico europeo que vale una final

Francia y España disputarán hoy en Arlington, cerca de Dallas (16:00), un partido que se ha convertido en un clásico del fútbol europeo en los últimos años, pero en esta ocasión el premio es de valor incalculable: una plaza en la final del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Francia vs. España y dónde ver en vivo?

El AT&T Stadium de Dallas será el escenario de la primera semifinal de Mundial 2026. La juventud rebelde de España mide sus fuerzas ante la potencia ofensiva de Francia. Solo uno viajará a Nueva York. A qué hora es el partido y dónde seguirlo en vivo.

Didier Deschamps: “Confirmo que España es la favorita”

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps analizó el choque del Mundial 2026 en Arlington, elogió la solidez de la Roja y repasó el estado físico de Tchouaméni y Mbappé.

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Luis de la Fuente: “Venimos dispuestos a sufrir”

Luis de la Fuente, seleccionador español, recordó de nuevo el Imperio Romano, que le sirve como inspiración, nombró a Julio César, destacó su frase de que “no hay logro sin sufrimiento” y mostró que los suyos están “dispuestos a sufrir”, en las semifinales del Mundial ante Francia este martes.