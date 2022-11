“El 7-0 impresiona, pero no nos vamos a esconder de España”

Kai Havertz ya palpita el partido clave de la selección de Alemania en el Mundial Qatar 2022. Después de perder 2-1 con Japón en el debut, el Mannschaft está obligado a ganar para mantener intactas las chances de clasificar a los octavos de final. El rival será España, que goleó 7-0 a Costa Rica y con un triunfo puede sellar el pase a la siguiente ronda del certamen.

Lea más: Mundial Qatar 2022: “El margen de error ya está gastado”

“El siete a cero es un resultado duro, que impresiona; hay que respetar al equipo español, está claro; pero no nos vamos a esconder contra España. Sabemos la calidad que tenemos, sabemos lo que tenemos que hacer y lo queremos demostrar el domingo”, comentó Havertz en referencia a la victoria de La Roja contra los Ticos en la primera fecha de la fase de grupos.

Por otra parte, el delantero respondió a los críticas realizadas por Ilkay Gündogan y Manuel Neuer. “Creo que fueron críticas constructivas, aunque siempre hay cosas que se sacan de contexto. Que Gündogan haya dicho que hubo gente que no quería tener el balón o que no se ofrecía creo que es una crítica buena. Si es pública o no, no hay que darle tanta importancia”, dijo.

Lea más: Mundial Qatar 2022: ¿Cuál es la lesión que sufrió Neymar?

“Nadie se enojó con nadie. Hemos tenido varias reuniones internas, hemos hablado las cosas. Y sabemos lo que hemos hecho mal. Ahora tenemos que seguir hacia adelante y dar el cien por cien en el partido del domingo contra España”, aseguró el futbolista del Chelsea en una conferencia en Al Shamal. El duelo entre alemanes y españoles será el domingo a las 16:00.