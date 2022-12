Mundial Qatar 2022: “¿Australia es inferior? Hay que verlo”

Lionel Scaloni rechazó el papel de favorito contra Australia en los octavos de final del Mundial Qatar 2022. “Australia tiene buenos jugadores con experiencia en la competición de alto nivel pero sobre todo es un equipo. Un conjunto de futbolistas que saben lo que quieren y eso es una dificultad”, expresó el entrenador un día antes del duelo (sábado a las 16:00).

“Si el rival es inferior hay que verlo. Somos once contra once como dice Australia. Estoy de acuerdo. El planteamiento será similar con algunos matices. Tienen buenos jugadores e intentaremos contrarrestar eso pero manteniendo la idea nuestra”, analizó Scaloni, quien no confirmó ni descartó la presencia de Ángel Di María en la formación de Argentina.

El DT continuó haciendo referencia y elogió a los de Oceanía. “No me sorprende que Australia esté en octavos. Ha hecho una buena clasificación y después se ha clasificado en la repesca. Tiene tradición en los Mundiales y eso la hace difícil. No hay que confiarse en nada, hay que afrontarlo con seriedad y después ver cómo va”, agregó el argentino.

Por otra parte, Scaloni no mostró sorpresa por las eliminaciones de Alemania y Bélgica, que el jueves quedaron fuera de la Copa del Mundo en fase de grupos. “Para mí no son sorpresa lo que ha pasado. Cuando se habla de grandes selecciones se da por hecho que tienen que pasar pero en un momento dado el marcador se pone en contra y es complicado jugar en esa situación”, culminó.