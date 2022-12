Mundial Qatar 2022: “Queremos ser campeones del mundo”

Los Países Bajos buscarán el sábado un boleto a los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. La selección europea enfrenta a Estados Unidos, el sábado a las 12:00, en el estadio Al Khalifa de Al Rayyan. Este viernes, en la víspera del duelo, Louis Van Gaal mencionó que el objetivo de la Naranja Mecánica es conquistar la Copa del Mundo.

“Queremos ser campeones del mundo, nos quedan cuatro partidos; luego ya veremos qué pasa”, expresó el entrenador en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar, respondiendo a la pregunta de sí desearía asumir en reemplazo de Roberto Martínez en el seleccionado de Bélgica, que el jueves quedó eliminado en la fase de grupos al empatar sin goles con Croacia.

“Dije en una entrevista, es cierto, que si ganábamos el Mundial seguramente recibiría ofertas, pero, de momento, no somos campeones del mundo; y según la prensa neerlandesa, no lo seremos”, disparó Van Gaal. “Bélgica es un país maravilloso, me gusta mucho; pero primero tendrían que convencer a mi esposa”, bromeó el técnico neerlandés.

“No, en serio. Este tipo de decisiones las tomo yo. Y ahora estoy trabajando con Países Bajos. Y queremos ser campeones del mundo”, continuó Van Gaal, quien lleva 18 partidos consecutivos sin perder como seleccionador de Holanda. Además, de los últimos 46 que condujo al frente de la “Oranje”, solo perdió una vez.

Por su lado, Van Gaal analizó al rival: “Estados Unidos es un equipo que ha crecido mucho, para nada pienso que estén en un nivel inferior al nuestro. Han avanzado mucho. Tienen a muchos de sus jugadores jugando en ligas europeas. Son muy buenos y si los ves jugar creo que esto queda muy claro. Para mí no es una sorpresa que estén donde están”.

“El primer partido yo siempre he pensado que es el más difícil. Y Estados Unidos tiene un equipo excelente, muy afinado. En mi opinión, uno de los mejores. Pero nosotros también somos un buen equipo. Será el partido el que decida cuál de los dos es mejor. Pero en ninguno de los casos voy a subestimar a Estados Unidos”, finalizó el estratega.