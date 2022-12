Mundial Qatar 2022: “Tengo 61 años y si debo bailar, bailaré”

Capítulo aparte en Brasil: los festejos con bailes de los jugadores en cada gol en el Mundial Qatar 2022. En las celebraciones, en el último partido de la selección, el 4-1 a Corea del Sur, también participó Tite, quien este jueves, en la víspera de los cuartos de final, respondió a las críticas. “Bailar es parte de la cultura brasileña”, destacó el entrenador.

“Es la selección brasileña, a la que tengo la responsabilidad de entrenar. Lo lamento mucho y no voy a hacer comentarios de gente que no conoce la historia y la cultura de Brasil. El bailar es parte de la cultura brasileña, y no menospreciamos a nadie. Es nuestra forma de ser. Y en términos culturales, podemos ayudar a la educación de los chicos”, explicó Tite.

El estratega avisó que si tiene que bailar, bailará con los futbolistas. “Tengo una conexión con la generación joven, con unos jugadores que podrían ser mis nietos. Tengo 61 años. Si tengo que bailar, bailaré. De forma muy sutil, no es mi perfil. Les pedí que me escondieran. Tengo que entrenar más, lo sé”, bromeó en la conferencia de prensa previa al choque contra Croacia.

