Aclaran que no hay “precariedad” en Nacional

En la tarde de este lunes, los compañeros de ABC Color recibieron fotos del partido que se disputó en la mañana entre Nacional y Libertad en el Parque Guasu, en el mismo se ve a uno de los encargados del plantel cargar agua desde una canilla y el informe decía que era para que los jugadores consuman. Incluso, fuentes allegadas al plantel dijeron que era frecuente está práctica.

Sin embargo, los directivos de la academia aclararon que no es así y que el agua que estaba cargando el auxiliar era para los kinesiólogos y que se utiliza en el caso de golpes de los jugadores y cuando se usa el spray anestésico.

El Lic. López señaló que “los jugadores de todas las categorías de Nacional tienen 6 packs de agua mineral para cada partido. Además, cuentan con agua isotónica que consumen 400 ml antes del inicio del partido y otros 400 ml en el entretiempo”.

Aclaró que “esto no es algo recurrente, no sé con qué fin envío las fotos el que capturó las imágenes. Reitero, se estaba cargando el agua de la canilla, pero no era para consumir”, finalizó el directivo de la academia.