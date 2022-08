Precariedad en el plantel de la Reserva de Nacional

Por la séptima fecha del Torneo Clausura 2022 de la categoría Reserva, Nacional igualó 1-1 con Libertad en el encuentro disputado en la mañana de este lunes en Parque Guasu.

El foco de atención se centró en una peculiar imagen, en la que uno de los jugadores del equipo tricolor y un integrante del cuerpo de auxiliares del entrenador Marcos Melgarejo, se encontraban cargando agua desde la canilla para la hidratación de los futbolistas.

Un hecho que marca negligencia absoluta, debido a que los jugadores de categorías avanzadas deberían ingerir agua mineral naturalizada y nueva.

Una de las fuentes allegadas al plantel, aseguró a ABC que es un suceso recurrente en todas las Divisiones Formativas de Nacional. Por su lado, Matías Pérez, capitán del equipo de la Reserva brindó su versión y expresó.

“Hoy no sé qué habrá pasado, estuve metido en el partido y no me percaté de sí cargaron agua de la canilla o no. Normalmente suele ser agua natural”.