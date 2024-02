Las rachas que rompió Nacional en la goleada 3-0 sobre el Aucas

Nacional avanzó a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2024 después de superar al Aucas de Carlos Rolón en la revancha de la primera etapa. El Tricolor remontó el 0-1 de la ida y goleó 3-0 a los ecuatorianos con doblete de Diego Duarte y un tanto de Rodrigo Arévalo. La victoria no solo aseguró el pase la siguiente ronda sino que también, cortó dos rachas negativas.

La primera victoria de Nacional en la temporada

El 3-0 fue el primer triunfo del Albo en el año. En cinco fechas del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo y el primer partido de la serie contra los ecuatorianos, la Academia había registrado 2 empates (2-2 con General Caballero y Olimpia) y 4 derrotas, de las cuales tres fueron consecutivas: 1-4 vs. Guaraní, 0-1 vs. Aucas y 0-2 vs Sportivo Luqueño (la primera, 0-1 vs. Sportivo Ameliano).

El primer triunfo sobre un ecuatoriano en Asunción

El Tricolor venció por primera vez a un rival ecuatoriano en condición de local. El 3-0 sobre el Aucas fue el quinto duelo en el historial de certámenes continentales: empató 3-3 con El Nacional en la Copa Libertadores 2009; 1-2 vs. Liga de Loja en la Copa Sudamericana 2013, 0-1 vs. Liga de Quito en la Copa Sudamericana 2015 y 1-2 vs. Delfín en la Copa Libertadores 2019.

Los goles de la victoria 3-0 de Nacional sobre Aucas