Nacional

Nacional: La Visera tricolor, en crecimiento

El estadio Arsenio Erico de Nacional se encuentra en plena fase de crecimiento. A las nuevas cabeceras se suma ahora la construcción de las Plateas.

Por ABC Color
19 de agosto de 2025 - 17:29
Maqueta del sector de Plateas del estadio Arsenio Erico que será cubierto, parecido a La Visera.
Maqueta del sector de Plateas del estadio Arsenio Erico que será cubierto, parecido a La Visera.

Mediante las redes sociales fueron publicadas las maquetas del nuevo sector del estadio de Nacional, frente a Preferencias, para 2.600 espectadores, con palcos y un techo parecido a La Visera, que es la denominación popular del coqueto estadio tricolor, opacado en las transmisiones televisivas por la majestuosidad de La Nueva Olla del vecino, Cerro Porteño.

Lea más: Nacional retorna al triunfo

La instalación de la tribuna prefabricada en la zona este hará que se modifique la estructura de la iluminación, que seguirá siendo en cinta y no con torres como en la mayoría de los recintos. Debajo de la gradería será montado un gimnasio con equipamiento de punta.

El coliseo tricolor está siendo objeto igualmente de mejoras en los vestuarios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado