Nacional: La Visera tricolor, en crecimiento

Mediante las redes sociales fueron publicadas las maquetas del nuevo sector del estadio de Nacional, frente a Preferencias, para 2.600 espectadores, con palcos y un techo parecido a La Visera, que es la denominación popular del coqueto estadio tricolor, opacado en las transmisiones televisivas por la majestuosidad de La Nueva Olla del vecino, Cerro Porteño.

Lea más: Nacional retorna al triunfo

La instalación de la tribuna prefabricada en la zona este hará que se modifique la estructura de la iluminación, que seguirá siendo en cinta y no con torres como en la mayoría de los recintos. Debajo de la gradería será montado un gimnasio con equipamiento de punta.

El coliseo tricolor está siendo objeto igualmente de mejoras en los vestuarios.

