“Convencidos que se puede”: Arrúa y la pelea por el título

Nacional goleó 4-1 a Olimpia, encadenó el segundo triunfo y es parcialmente el nuevo perseguidor inmediato del puntero Guaraní. El Tricolor llegó a los 22 puntos luego de la fecha 12 y quedó a 3 unidades del Aborigen en la tabla de posiciones del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. Y en la próxima ronda, ambos juegan en La Arboleda (domingo, 16:30).

Carlos Arrúa destacó el triunfo por la combinación de resultados: las derrotas del Legendario (1-0 vs. 2 de Mayo) y de Cerro Porteño (2-1 vs. General Caballero). “Sabíamos que se dieron algunos resultados y era importantísimo sumar de a tres hoy para pisar fuerte en la pelea del torneo y nos salió todo bien”, expresó el jugador a Tigo Sports.

Carlos Arrúa: “Es ir paso a paso”

Arrúa aseguró que en la Academia están “convencidos” de la posibilidad de conquistar el campeonato. “Nosotros estamos convencidos de que se puede. Es ir paso a paso, trabajar, seguir así y que nos vaya todo bien”, aseguró el mediapunta de 28 años, la figura de la goleada sobre el Franjeado con un doblete de goles y asistencias.