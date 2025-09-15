Carlos Arrúa y el gol de cabeza frente a Olimpia: “Es gracioso”

Carlos Arrúa fue la figura de la paliza de Nacional a Olimpia en el arranque de la segunda y decisiva rueda del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El mediapunta de 28 años, que vistió la camiseta del Decano en el 2024, cumplió con la ley del ex con un doblete de goles y asistencias en la goleada 4-1 en el Arsenio Erico.

Arrúa fue el encargado de abrir el marcador con una peculiar definición: ¡de cabeza!. Con tan solo 6 minutos de partido, el atacante cerró en el segundo palo un centro de Orlando Gaona Lugo y con un frentazo colocado, ubicó el balón en el ángulo inferior izquierdo de Lucas Verza. El ex Franjeado reveló entre risas que “se me rieron todos”.

“Se me rieron todos los compañeros por el gol”

“Se me rieron todos los compañeros por el gol”, contó Arrúa al finalizar el cotejo. “El primero que siempre está cargando es (Carlos) ‘Paraguarí’ Espínola. Es gracioso porque no suelo hacer goles de cabeza, no suelo cabecear”, comentó el diestro, que registró sus primeras dos anotaciones en el certamen y llegó a los 5 en la temporada con el Tricolor.

Carlos Arrúa y el valor del triunfo ante Olimpia

“La entrega del equipo. Sabíamos que se dieron algunos resultados y era importantísimo sumar de a tres hoy para pisar fuerte en la pelea del torneo y nos salió todo bien”, analizó Arrúa, quien dejó en claro que la Academia está enfocada en pelear por el título. “Estamos convencidos de que se puede. Es ir paso a paso, trabajar y seguir así”, finalizó a Tigo Sports.

