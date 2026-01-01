Roque Santa Cruz, el regalo de Año Nuevo en Nacional

La Academia se convierte así en el tercer club dentro del fútbol paraguayo en contar con los servicios del atacante, tras sus exitosos pasos por Olimpia y Libertad. En ambos clubes, logró conquistar múltiples campeonatos locales, demostrando vigencia competitiva en el máximo nivel profesional. Para la directiva liderada por Enrique Sánchez, su contratación era una prioridad absoluta debido a la experiencia que transmitirá a los más jóvenes.

Un detalle particular de este ciclo es que el histórico delantero será dirigido por Felipe Ariel Giménez, con quien comparte la misma edad (categoría 1981) y un pasado formativo común. Ambos surgieron de las divisiones inferiores de Olimpia y compartieron vestuario en las selecciones menores nacionales antes de tomar rumbos profesionales diferentes. Mientras Giménez se retiró en 2015 en Deportivo Capiatá para ser entrenador, mientras “Baby Gol” continuaba su destacada trayectoria en el exigente fútbol europeo.

El reencuentro de estos viejos conocidos se da gracias a la disciplina profesional y la constancia que llevó a cabo el delantero durante su carrera deportiva, que le sirve mantenerse activo y en plena vigencia en el fútbol profesional superando las cuatro décadas de vida. La intención del cuerpo técnico es rodear al referente con futbolistas que aporten dinámica y frescura al esquema de juego tricolor o la siempre mencionada “intensidad” del entrenador.

El plantel nacionalófilo retomará los entrenamientos mañana, integrando también a los nuevos refuerzos Silvio Torales, Alejandro Samudio y Juan Segundo Feliú. A estos se suman los regresos de Juan Sebastián Vargas y Lucas David González, quienes retornan a la entidad tras jugar cedidos en Recoleta FC. El cuerpo técnico busca una mixtura ideal entre la vitalidad de los retornados y la probada experiencia de sus figuras veteranas.

El calendario de Nacional para el primer semestre incluye el debut en el Apertura contra el recién ascendido equipo de Sportivo San Lorenzo. Sin embargo, el gran objetivo internacional será el duelo único ante Recoleta FC por un lugar en la fase de grupos de la Sudamericana. La cita continental está pactada para el jueves 5 de marzo a las 19:00 horas, teniendo como escenario el estadio Defensores del Chaco.