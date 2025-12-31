Juan Segundo Feliú, el tercer fichaje confirmado en Nacional

La institución confirmó recientemente el fichaje del lateral Juan Segundo Feliú, de 24 años, quien llega procedente del Sportivo 2 de Mayo. El defensor ya conoce la metodología de trabajo del actual entrenador con el que coincidió en el “Gallo” norteño, lo que facilitará su integración inmediata al sistema táctico del tricolor. El hijo del entrenador de básquet, Juan Pablo Feliú se suma a Silvio Torales y Alejandro Samudio como las piezas confirmadas.

Sin embargo, la mayor expectativa de la afición se centra en el inminente anuncio de la llegada del histórico atacante Roque Luis Santa Cruz. Se prevé que la incorporación del veterano goleador de 44 años se oficialice durante los primeros minutos del año nuevo como un obsequio simbólico. Este movimiento representará un hito para la entidad, marcando el inicio de un capítulo especial tanto para el histórico jugador como para el club.

El calendario de Nacional para el 2026 ya está definido, iniciando su camino en el Torneo Apertura frente al recién ascendido Sportivo San Lorenzo. En el ámbito internacional, el Tricolor deberá medirse ante Recoleta FC en la fase preliminar de la Copa Sudamericana, en un duelo único por el lugar a la fase de grupos. Dicho compromiso continental está programado para el jueves 5 de marzo a las 19:00 horas, en el estadio Defensores del Chaco.