Nacional: Roque, fichaje estelar académico

El delantero Roque Santa Cruz resalta en Nacional más por su jerarquía que por su vigencia, ya que con 44 años, 4 meses y 15 días es difícil esperar que marque una diferencia futbolística, más en un fútbol cada vez más físico.

Los otros fichajes académicos son Alejandro “Salah” Samudio (26), Silvio Gabriel Torales (34) y el argentino Juan Segundo Feliú (24).

Igualmente se registraron los retornos de Lucas González (28) y Juan Sebastián Vargas (23), quienes vienen de militar en Recoleta FC.

Nacional afrontará su temporada 109 en Primera, con el comando técnico de Felipe Ariel Giménez (44).