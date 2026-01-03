Nacional
03 de enero de 2026 - 17:30

Nacional: Teo Arce, cerca de la Academia

Teodoro Sebastián Arce proseguiría su carrera en Nacional.
Nacional encamina la contratación del talentoso Teodoro Sebastián Arce (25 años), quien quedó el libertad de acción luego de desvincularse del General Caballero de Juan León Mallorquín, con el que conquistó el título de la Copa Paraguay 2025.

Por ABC Color

Teo Arce, formado en Olimpia, alcanzó un alto nivel con el descendido Rojo mallorquino, recibiendo varias propuestas, incluyendo la de la Academia, Nacional.

De concretarse su llegada a La Visera, el delantero será la séptima incorporación tricolor para la nueva temporada, después de Lucas González, Juan Sebastián Vargas (retornan a la institución), Silvio Torales, Juan Segundo Feliú, Alejandro Samudio y Roque Santa Cruz.

Los que se desvincularon del club fueron Claudio Núñez, Juan Fernando Alfaro, Fabián Franco, Cristian Colmán, Celso Ortiz y Darío Cáceres.

La pretemporada se cumple en la sede tricolor, en Barrio Obrero, con concentración en el Crowne Plaza.