Nacional: Teo Arce, cerca de la Academia

Teo Arce, formado en Olimpia, alcanzó un alto nivel con el descendido Rojo mallorquino, recibiendo varias propuestas, incluyendo la de la Academia, Nacional.

De concretarse su llegada a La Visera, el delantero será la séptima incorporación tricolor para la nueva temporada, después de Lucas González, Juan Sebastián Vargas (retornan a la institución), Silvio Torales, Juan Segundo Feliú, Alejandro Samudio y Roque Santa Cruz.

Los que se desvincularon del club fueron Claudio Núñez, Juan Fernando Alfaro, Fabián Franco, Cristian Colmán, Celso Ortiz y Darío Cáceres.

La pretemporada se cumple en la sede tricolor, en Barrio Obrero, con concentración en el Crowne Plaza.