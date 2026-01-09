Nacional
09 de enero de 2026 - 15:48

Nacional sumará a Fernando Díaz, un conocido de Felipe Giménez

El defensor Fernando Díaz Arrellaga (24 años) volverá al fútbol paraguayo para jugar en filas de Nacional.
El defensor Fernando Díaz Arrellaga (24 años) volverá al fútbol paraguayo para jugar en filas de Nacional.Unión de Santa Fe

Por petición expresa de su nuevo entrenador, la “Academia” aseguró el fichaje del defensor Fernando Díaz, de 24 años, quien retorna desde el fútbol argentino tras un ciclo en Unión de Santa Fe, donde no logró sumar minutos en cancha. Con esta incorporación, el “tricolor” pretende optimizar el funcionamiento colectivo, integrando a un futbolista plenamente identificado con los conceptos tácticos que pregona Felipe “Gato” Giménez.

Por ABC Color

El zaguero-lateral se integra a las filas de Nacional en calidad de cedido, así lo indorma el periodista argentino Uriel Iugt, quien reveló los pormenores del traspaso internacional: “Fernando Díaz es nuevo refuerzo de Nacional. Unión lo cede a préstamo por un año y sin opción de compra. El jugador ya está viajando a Paraguay”. Bajo estas premisas, la relación contractual entre el defensor y la Academia tendrá una vigencia de doce meses, careciendo de una opción para el traspaso definitivo.

Considerado un defensor de múltiples facetas en la última línea, afronta en Nacional su tercera experiencia en el fútbol paraguayo. Su estreno en la división de honor se produjo en 2022 con la indumentaria de Sol de América, club que le brindó la oportunidad de debutar, posteriormente pasó a filas de Sportivo 2 de Mayo, en el primer semestre de la temporada anterior. Tiempo después, emigró a la liga argentina para enrolarse en Unión de Santa Fe, aunque su periplo por el conjunto santafesino concluyó sin actividad oficial en la segunda mitad del 2025, antes de concretarse su vuelta al país.

La contratación de Díaz supone, además, retomar el vínculo profesional con Felipe Giménez. Ambos compartieron labores durante la primera mitad del año pasado en el Sportivo 2 de Mayo, tras arribar, procedente de Sol de América, a la “terraza”, donde el hoy conductor tricolor pudo evaluar de primera mano su desempeño en la última línea. En esta nueva etapa, el defensor se pondrá nuevamente al servicio del “Gato” Giménez, esta vez defendiendo los colores de Nacional, en una apuesta que busca fortalecer el esquema defensivo del elenco de la Visera.