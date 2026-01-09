Nacional sumará a Fernando Díaz, un conocido de Felipe Giménez

El zaguero-lateral se integra a las filas de Nacional en calidad de cedido, así lo indorma el periodista argentino Uriel Iugt, quien reveló los pormenores del traspaso internacional: “Fernando Díaz es nuevo refuerzo de Nacional. Unión lo cede a préstamo por un año y sin opción de compra. El jugador ya está viajando a Paraguay”. Bajo estas premisas, la relación contractual entre el defensor y la Academia tendrá una vigencia de doce meses, careciendo de una opción para el traspaso definitivo.

Considerado un defensor de múltiples facetas en la última línea, afronta en Nacional su tercera experiencia en el fútbol paraguayo. Su estreno en la división de honor se produjo en 2022 con la indumentaria de Sol de América, club que le brindó la oportunidad de debutar, posteriormente pasó a filas de Sportivo 2 de Mayo, en el primer semestre de la temporada anterior. Tiempo después, emigró a la liga argentina para enrolarse en Unión de Santa Fe, aunque su periplo por el conjunto santafesino concluyó sin actividad oficial en la segunda mitad del 2025, antes de concretarse su vuelta al país.

La contratación de Díaz supone, además, retomar el vínculo profesional con Felipe Giménez. Ambos compartieron labores durante la primera mitad del año pasado en el Sportivo 2 de Mayo, tras arribar, procedente de Sol de América, a la “terraza”, donde el hoy conductor tricolor pudo evaluar de primera mano su desempeño en la última línea. En esta nueva etapa, el defensor se pondrá nuevamente al servicio del “Gato” Giménez, esta vez defendiendo los colores de Nacional, en una apuesta que busca fortalecer el esquema defensivo del elenco de la Visera.