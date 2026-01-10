Nacional: Fernando Díaz arriba a la Academia

El zaguero Fernando Díaz, que proseguirá su carrera en Nacional, tuvo un buen rendimiento en el 2 de Mayo, con la conducción del actual entrenador tricolor, Felipe Ariel Giménez. El alto nivel le valió la transferencia internacional.

Sin embargo, en el club argentino, el surgido en Sol de América no tuvo la oportunidad que esperaba para demostrar sus condiciones, por lo que retorna a nuestro medio para una especie de relanzamiento.

Díaz es la séptima incorporación para la nueva temporada -incluyendo los retornos-, después de Roque Santa Cruz, Silvio Torales, Alejandro Samudio, Juan Segundo Feliú, Lucas González y Juan Sebastián Vargas.

La preparación del plantel dirigido por “Felipep” se cumple íntegramente en la sede de la institución, ubicada en el Barrio Obrero de Asunción.