Roque Santa Cruz asegura que el objetivo de Nacional es ser campeón

Consultado sobre el ambiente que se percibe en la institución y las metas trazadas para este ciclo, Roque señaló. “Si, ese es el objetivo principal del club, se ha compartido con todo el grupo y también es una ilusión que tienen todos. Sabemos de las dificultades, de la forma en que se preparan todos para poder conseguirlo. Pero creemos que internamente tenemos el material necesario para jugar bien, para ganar partidos y para ser parte del grupo de equipos que seguramente va a pelear por el campeonato”, afirmó el atacante.

Para Santa Cruz, la vigencia competitiva está ligada directamente a la motivación emocional. “Ese es el tipo de ilusión y de motivación que yo necesito para poder levantarme todos los días y seguir con la misma pasión de siempre, en pos de mejorar, de competir, de aguantar lo demandante que es la vida del futbolista, y poder competir de igual a igual. La de ser ejemplo, la de mostrar también la forma que yo tengo de trabajar y de motivarles a ellos para que ellos también puedan ir completando su manera de entrenar, de vivir el fútbol, de seguir creciendo y alcanzar sus objetivos, porque el plantel que tenemos es muy rico, hay mucha calidad y lo más lindo de todo es que se respira el hambre y el sueño que tiene en todo. La ilusión de ganar un campeonato”.

Como es habitual en cada ventana de transferencias, el nombre de Roque Santa Cruz estuvo vinculado a los clubes más populares del país. Sin embargo, el delantero aclaró con sinceridad los motivos por los cuales no se concretaron retornos o cruces de vereda en esta etapa de su carrera. “De Olimpia yo no tuve ningún acercamiento, de hecho yo creo que no era ya momento tampoco de volver para ninguno o para los dos, seguramente que la dirigencia también lo entendió así, igual que yo creo que lo otro (Cerro Porteño) es más complicado, era por el pasado, era porque obviamente que estoy muy identificado con el Olimpia, pero no prosperó obviamente”, reveló el jugador.

Finalmente, sobre sus anhelos personales para este torneo que inicia, el experimentado delantero priorizó el éxito colectivo por sobre las estadísticas individuales. “Yo quiero ser campeón, para mi eso es lo fundamental (el campeonato), formar parte, por lo menos darnos la oportunidad de hasta lo último de pelear el campeonato. Y obviamente que marcar goles, para nosotros los delanteros es lo que nos alimenta, es lo que nos hace bien. Yo creo que la alegría que va a sentir todo el grupo para conmigo, por el hecho de marcar goles con Nacional, de verme contento dentro del club, y ojalá que esos goles nos pongan en esa posición”, concluyó.

