El talentoso Josué Colmán, de retorno a Barrio Obrero

El anuncio oficial se dio a través de las plataformas digitales de la entidad tricolor, donde se le dio la bienvenida con un mensaje cargado de expectativas: “El talento se viste de Tricolor. Anunciamos oficialmente la llegada de Josué Colmán como nuevo refuerzo de Nacional para la temporada 2026. Está listo para dejar todo en cada pelota, en cada cancha y por este escudo”.

Este desembarco en la Academia representa el tercer capítulo de Colmán en el balompié doméstico, tras haber surgido en Cerro Porteño, además de su paso por Guaraní. Su retorno al país se produce luego de una dilatada trayectoria internacional en la que defendió las camisetas del Orlando City en los Estados Unidos, sumado a sus etapas en Mazatlán y Querétaro dentro del fútbol mexicano, y recientemente Newell’s Old Boys , desde donde llegó en calidad de jugador libre.

La llegada del canterano azulgrana se suma a la gran variedad dentro del plantel académico. El volante ofensivo se integra a un grupo que presenta múltiples caras nuevas, destacando la presencia de figuras consagradas como Roque Santa Cruz y Silvio Torales, además de futbolistas como Alejandro Samudio, Juan Segundo Feliú y Rodolfo Arguello.

𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼 𝗮 𝗹𝗮 𝗔𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗮, 𝗝𝗼𝘀𝘂é! ​✨️



Vamos Tricolor ❤️🤍💙 pic.twitter.com/hsTQVSHFeZ — Club Nacional Py (@clubnacionalpy) January 24, 2026

El ambicioso proyecto de Nacional para este 2026 se completa con los retornos tras sus respectivas cesiones de Juan Sebastián Vargas y Lucas González, a quienes se suman las incorporaciones del argentino Franco Pelozo, Fernando Díaz y Líder Cáceres. En medio de este importante lote de refuerzos, Josué Colmán asume el desafío de consolidarse como un referente ofensivo en pos de colaborar a que Nacional sea protagonista.

