Felipe Giménez analiza el choque ante Olimpia, que tendrá en juego la punta

“Nosotros en estas tres fechas utilizamos 23 jugadores y sobre todo tuvimos un buen volumen. El equipo trató de administrar bien la frescura en todo sentido, la intensidad y nos salió bien en cuanto a esa evaluación que hicimos. Estuvimos creciendo también, esto recién comienza y desde la primera fecha a la tercera creo que también el funcionamiento del equipo fue mejorando y eso en línea general es positivo para todo lo que buscamos para más adelante y fecha tras fecha peleando todos”, analizó el entrenador académico.

Para el “Gato” Giménez, el partido del domingo no será una cuestión puramente táctica, sino que la mentalidad y la jerarquía individual jugarán un rol determinante para inclinar la balanza: “Yo creo que va a pasar mucho por la personalidad, por el ánimo de cómo enfrentás al partido, cómo más te atreves a tomar y encarar el partido. Creo que mucho estado de ánimo del momento, tomar la iniciativa, tratar de ser protagonista, de cerrar los espacios y va a ser un duelo, porque tanto ese escenario lo va a querer hacer Olimpia como Nacional. Yo creo que es donde entra mucho la jerarquía del jugador”.

Sobre el conjunto franjeado, el DT tricolor reconoció una notable mejoría respecto al semestre anterior, resaltando que Olimpia llega renovado y con sed de protagonismo: “Lo veo mejor, lo veo queriendo ser protagonista, seguro borrando también toda esa situación del campeonato pasado, que no terminaron bien, pero cuidando todos los detalles porque es un equipo que se reforzó muy bien, tiene jugadores de mucha jerarquía, considero que nuestra plantilla está capacitada también para dar esa pelea y me imagino un partido muy interesante, muy disputado y muy bien jugado ahora”.

Finalmente, el conductor “albo” se deshizo en elogios hacia la influencia de Roque Santa Cruz dentro de la estructura tricolor, destacando su liderazgo tanto dentro como fuera de la cancha. “Está muy bien, está muy realmente ejerciendo la función en el campo, en el vestuario, todo lo que es su experiencia, toda esa calidad humana que tiene, todo el tiempo vemos que va volcando a beneficio y a favor del grupo, de los más jóvenes, un poco también que él sea el sostén y de repente que él tenga esa responsabilidad pesada sobre él, a nosotros nos gusta, a él le gusta porque tiene esa espalda y descansamos mucho en él porque son esas personas humildes en las que todo el tiempo da gusto hablar con él, da gusto entrenar con él y como dije también es un ejemplo para los más jóvenes”.