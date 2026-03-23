Nacional: “Felipep”, en la cuerda floja

Nacional, la Academia del fútbol paraguayo, no fue capaz de ganarle el domingo al colista San Lorenzo (0-0), que sufrió dos expulsiones. La pésima producción es atribuible a “Felipep” (por su corte Pep Guardiola), al que parece quedarle grande el cargo.

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Una de las manchas del entrenador es la eliminación de la Copa Sudamericana contra Recoleta FC.

El plantel tricolor cuenta con grandes figuras. Sin embargo, el técnico no puede conformar un elenco fuerte, estable, para encadenar buenos resultados y así pelear con fuerza arriba.

La temporada tricolor comprende 13 partidos (incluyendo el internacional), con 5 victorias, 6 empates y 2 derrotas.

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El juego del viernes contra Luqueño, a disputarse en el Arsenio Erico, a las 18:30, será una prueba de fuego para el autodenominado “técnico de mayor proyección” de nuestro medio, que aún se encuentra muy lejos de la consolidación.