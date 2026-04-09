Víctor Bernay inicia su segundo ciclo en Nacional: “Es un desafío muy hermoso volver”

Respecto al estado actual del grupo y la competencia interna que espera generar para conformar el equipo ideal, el entrenador manifestó. “El plantel lo encontramos en buenas condiciones. Sabía de la plantilla que tenía el club, la valorizaba mucho porque hay mucha variedad y mucha cantidad; entonces, hay futbolistas a los que tal vez les toque jugar y otros quedar afuera, y los que les toque quedar afuera están en condiciones de jugar también. Vamos a tener que tomar decisiones buscando hasta el más mínimo detalle para poder elegir el once”.

Bernay también hizo énfasis en el sentido de pertenencia y la calidez humana que encontró en la institución, definiendo además los pilares tácticos que busca implementar en este ciclo. “El club está muy bien, es un club prolijo y ordenado, lo conozco muy bien. Es un desafío muy hermoso volver a Nacional. La verdad que me siento muy contento de poder estar acá porque acá hay una familia. El compartir en los entrenamientos, el compartir postentrenamiento, el staff que hay en el club es muy importante y de muy buena calidad humana también. Así que me dio mucha felicidad y los objetivos son competir con extrema intensidad, buscando el triunfo en todos los partidos, prevaleciendo nuestro equipo por sobre el rival y buscando ser decisivo a la hora de atacar y decisivo a la hora de defender, que eso es nuestro ADN”.

📸 El Presidente, Enrique Sánchez, acompañado por Miembros de la Comisión Directiva, dio la bienvenida oficial al Prof. Víctor Bernay y a su cuerpo técnico.



¡El mayor de los éxitos para todo el equipo de trabajo! pic.twitter.com/sKQS4NlaLA — Club Nacional Py (@clubnacionalpy) April 9, 2026

Consultado sobre las expectativas de puntos y el crecimiento que ha notado en la infraestructura del club durante su ausencia, el técnico argentino añadió. “Y sabiendo que la alta competitividad nos puede posicionar en una mejora de expresión futbolística y, a partir de ahí, poder acumular la mayor cantidad de puntos posible, esperaremos al final para ver para qué nos alcanza. Pero la verdad que estoy muy contento y estoy muy satisfecho con todo lo que tiene el club, con todo lo que ha crecido en este poco tiempo que no estuve y con el plantel que tenemos, que es muy rico”.

Sobre su filosofía de trabajo a largo plazo y la responsabilidad de los clubes sudamericanos en la formación de talentos para el mercado global, Víctor Bernay reflexionó. “Soy un convencido de que todo lleva su proceso y, en el proceso de crecimiento y de formación, hay que buscar que el futbolista que pueda tener su espacio y su participación esté en óptimas condiciones para poder desempeñarse en el primer equipo. Como siempre digo, lo importante es hacer proceso, es dejar enseñanzas, conceptos y dejar el crecimiento en la plantilla. Y como entiendo, la aparición de figuras jóvenes hace al crecimiento del patrimonio institucional y a eso debemos abocarnos porque somos de Sudamérica y Sudamérica tiene que exportar futbolistas; para eso hay que formarlos”.

Finalmente, el nuevo estratega de la Academia se refirió a la importancia de las categorías de base y la reserva como motores del equipo principal. “Se está haciendo un trabajo muy interesante en las divisiones formativas. Lo conozco, he tenido charlas futboleras con los coordinadores y entrenadores que tienen ahí en el staff de formativa. Lo conozco mucho a Marcos Melgarejo, ya hemos trabajado en forma conjunta. También se está desarrollando un trabajo en la reserva que también es una categoría, para mí, importante en el club. Así que intentaremos potencializar e intentaremos darle oportunidades en el momento que se lo merezcan y en el momento que se necesiten determinadas características futbolísticas”.

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El cuerpo técnico que acompañará a Bernay en este desafío está compuesto por Alejandro Da Silva y José Devaca como asistentes técnicos, Ricardo “Caito” Martínez en la preparación física, Francisco Torres como preparador de arqueros y Nicolás Bernay en el análisis de video.