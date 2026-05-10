Bernay, invicto en su segundo ciclo en Nacional

Con su victoria por 2-1 sobre Trinidense en Barrio Obrero, Nacional escaló al segundo puesto del torneo Apertura, con 35 puntos, uno más que Cerro Porteño, que este lunes enfrenta en La Nueva Olla a Guaraní, a las 20:00, en el cierre de la vigésima ronda. El puntero y campeón anticipado es Olimpia, que tiene 43 unidades y que este domingo juega en Sajonia con San Lorenzo, a las 17:45.

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Bajo el comando técnico de Víctor Bernay -reemplazante de Felipe Giménez-, la Academia lleva tres triunfos seguidos (contra Recoleta, Guaraní y Trinidense), con dos empates (Cerro Porteño y Ameliano).

Tras el encuentro contra la Cruz amarilla, ganado con el doblete de penal del argentino Ignacio Bailones, Bernay manifestó estar “muy contento por lo desarrollado por los futbolistas”, que demostraron capacidad de reacción, ya que los visitantes se pusieron al frente con el gol de Néstor Camacho y los locales tuvieron la expulsión de Juan Segundo Feliú, en el primer tiempo.

“Creo que han explotado el GPS. Estábamos convencidos que lo dábamos vuelta”, señaló el estratega, quien pidió disculpas al árbitro José Natanael Méndez “por ser tan pesado”, en referencia a sus constantes reclamos.