Jordan Santacruz retorna a la Academia

Hasta aquí sin movidas en el mercado de pases, Nacional incorporó al volante de contención Jordan Federico Santacruz Rodas (30 años), formado en Cerro Porteño.
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Santacruz militó últimamente en el Oriente Petrolero de Bolivia, con el que disputó 31 partidos desde el segundo semestre del 2025.
De larga trayectoria en nuestro medio, Jordan cumplió su primer ciclo en la Academia entre el 2022 y el 2024, totalizando 106 presentaciones, con dos goles anotados.
Incorporado al plantel tricolor, dirigido técnicamente por el argentino Víctor Bernay, Santacruz militó igualmente en Independiente de Campo Grande, Rubio Ñu, Sportivo San Lorenzo, Guaireña FC y General Caballero de Juan León Mallorquín.
Además de Jordan Santacruz, el veterano Roque Santa Cruz se reincorporó al grupo después de su presencia en el Mundial 2026 como analista de un canal televisivo internacional.
La dirigencia, encabezada por Enrique Sánchez, gestiona la incorporación de Ángel Cardozo Lucena, quien se encuentra en Rubio Ñu.