El análisis arbitral del penal sancionado a favor de Nacional

La fecha 14 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo, que posicionó nuevamente a 2 de Mayo en la cima de la tabla de posiciones, registró dos jugadas polémicas, ambas relacionadas a equipos que pelean por el título de campeón: Nacional y Libertad. A diferencia de la acción a favor del Gumarelo, el Tricolor no obtuvo ningún beneficio.

A los 40 minutos del primer tiempo, Mario Díaz de Vivar sancionó un penal para el Albo por una supuesta falta de Pedro Ríos sobre Hugo Adrián Benítez. El árbitro no marcó infracción y fue llamado por Édgar Galeano, quien fue responsable del VAR. El juez principal analizó a través de la tecnología y terminó señalando la pena máxima.

La decisión de Díaz de Vivar fue respaldada por el análisis de la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). “Si bien el remate impacta en el pie izquierdo del defensor, este al realizar la acción de bloqueo arriesga y sitúa su pie derecho con las taquillas al frente en la trayectora del movimiento del delantero e impacta con fuerza media en el pie”, comenzó.

Para el departamento encabezado por Eber Aquino, Díaz de Vivar decidió “correctamente sancionar penal” por el impacto del pie derecho de Benítez contra las taquillas del botín derecho de Ríos, el lateral de Recoleta FC. “Es por ello que el árbitro decide correctamente sancionar con penal y tarjeta amarilla por juego temerario”, finalizó.