El estadio Arsenio Erico albergará el enfrentamiento entre Nacional y Cerro Porteño, a las 20:15, por la vigésima fecha (antepenúltima) del campeonato Clausura 2026.

Lea más: Nacional vs. Cerro Porteño: duelo vecinal por puntos de Libertadores

El objetivo de la Academia es “abrochar” la clasificación a la Copa Libertadores como Paraguay 2, es decir compitiendo desde la fase de grupos y asegurar un millonario ingreso.

Con la victoria, el conjunto tricolor logrará su objetivo, por lo que su entrenador, el argentino Víctor Eduardo Ceferino Bernay, prepara un elenco con el formato de 4-3-3.

La formación

De no surgir inconvenientes de último momento, los 11 nacionalófilos serán:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Santiago Rojas

…

Carlos Niño Junior Espínola

Mauro Coronel

Rodrigo Melgarejo

Juan Sebastián Vargas

…

Fabrizio Jara

Ángel Cardozo Lucena

Leandro Meza

…

Orlando Gaona Lugo

Hugo Adrián Benítez

David Josué Colmán