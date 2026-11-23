El estadio Arsenio Erico albergará el enfrentamiento entre Nacional y Cerro Porteño, a las 20:15, por la vigésima fecha (antepenúltima) del campeonato Clausura 2026.
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El objetivo de la Academia es “abrochar” la clasificación a la Copa Libertadores como Paraguay 2, es decir compitiendo desde la fase de grupos y asegurar un millonario ingreso.
Con la victoria, el conjunto tricolor logrará su objetivo, por lo que su entrenador, el argentino Víctor Eduardo Ceferino Bernay, prepara un elenco con el formato de 4-3-3.
La formación
De no surgir inconvenientes de último momento, los 11 nacionalófilos serán:
Santiago Rojas
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Carlos Niño Junior Espínola
Mauro Coronel
Rodrigo Melgarejo
Juan Sebastián Vargas
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Fabrizio Jara
Ángel Cardozo Lucena
Leandro Meza
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Orlando Gaona Lugo
Hugo Adrián Benítez
David Josué Colmán