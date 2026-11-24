El ingreso a Nacional a la Copa Libertadores como Paraguay 2 se da mediante el puntaje acumulado, es decir la segunda mejor producción detrás de Olimpia, campeón tanto del torneo Apertura como del Clausura.

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En medio de la emoción por la victoria 2-0 sobre Cerro Porteño, en el estadio Arsenio Erico, el entrenador argentino Víctor Bernay señaló que el próximo objetivo es lograr el subcampeonato del certamen al que le quedan solo dos rondas.

La Academia ocupa el tercer puesto, con 35 puntos, detrás del monarca, que cuenta con 45 y de Libertad, que está segundo, con 36.

Este viernes, el elenco tricolor lidiará contra el descendido Rubio Ñu en La Visera, a las 17:30.

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Dentro de la prolongada conferencia de prensa, el orientador académico destacó al club como una familia, además de agradecer a la directiva, a su staff, utileros, equipo médico y personal administrativo por el logro, que permite a la institución un ingreso de 3.000.000 de dólares por disputar la fase de grupos de La Gloria Eterna.

Nacional fue finalista de la Copa Libertadores 2024 con el San Lorenzo de Almagro.

Bernay dijo que promovió una misa la semana pasada y que sorprendieron a los jugadores en el vestuario con fotos y mensajes familiares antes del partido, en un método motivacional.

El profesional celebró haber roto una hegemonía de 10 años de tres clubes para clasificar directo a la fase de grupos (Olimpia, Cerro Porteño y Libertad), consignando que tras no poder pelear el campeonato y venir de malos rendimientos, el equipo mostró resiliencia y jugó con la misma intensidad de una final.

Para el argentino, costó mucho llegar al objetivo, con el sacrificio personal y familiar, generando un desgaste físico y mental. Dijo que casi no durmió en la semana previa y que incluso dirigió con fiebre debido a la presión. Agradeció profundamente el apoyo de esposa, hijos y sus padres en Argentina.

El estratega dijo que su contrato vence a fin de año y que aún no se sentó a negociar porque estaba ciento por ciento enfocado en este objetivo. Manifestó su deseo de continuar en el club y adelantó que ya entregó a la dirigencia una lista con posibles fichajes del medio local, que lo conoce profundamente por sus años de militancia.