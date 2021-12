La dura respuesta de Brunotte a la decisión de Miguel Cardona

En Olimpia no hay calma ni después de conquistar un título. La Copa Paraguay parece quedar en el olvido o la eternidad ya que el club vuelve a tener turbulencias. El viernes, la FIFA envío al Decano la sanción de no poder reforzar jugadores hasta saldar la deuda de US$ 5.500.000 al Dinamo Kiev por el cincuenta por ciento de Derlis González. Un día después, Pedro Balotta salió a criticar a las antiguas directivas, la de Marco Trovato y la de Miguel Brunotte.

Lea más: Olimpia eliminó el nombre de Trovato del Centro de Alto Rendimiento

Posterior a las declaraciones de Balotta en el Cardinal Deportivo (ABC 730 AM), Brunotte, quien dejó el cargo en noviembre, utilizó Twitter para responder la decisión que tomó el nuevo titular, Miguel Cardona. El presidente determinó borrar el nombre “Ing. Marco Trovato” del Centro de Alto Rendimiento de la entidad, ubicada en la ciudad de Fernando de la Mora y construida en la era Trovato, quien en 2020 fue suspendido de por vida por amaño de partidos.

Lea más: “Brunotte fue muy tibio, ¿conocen alguna nota que haya presentado?”

A causa de este cambio, Brunotte disparó contra Cardona con una publicación en la red social, que fue retuiteada por Trovato. “Una resolución tomada por el pleno de la Comisión Directiva, debería revertirse de la misma forma. Ser impulsivo con este tipo de decisiones es un lujo, que un presidente de Olimpia no debería darse”, escribió. El actual mandamás había sustituido al empresario luego de que los socios hayan aprobado el balance 2020 presentado en el mes pasado.