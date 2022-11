Miguel Cardona criticó con dureza a Marco Trovato, a quien responsabilizó de la millonaria deuda de Olimpia. “Es el principal responsable, absolutamente, bajo su presidencia. Encontrar diecinueve millones y pico de dólares, encontrar tantas demandas en FIFA... Trovato es el responsable en este tema”, expresó el presidente a ABC Cardinal.

Cardona reveló que la actual dirigencia conversó con Trovato, a quien solicitaron una ayuda económica para saldar parte del déficit económico de la institución, que superó los US$ 50.000.000. Según el titular, el exmandatario de la institución no “puso ni un solo dólar”. “Le dijimos a Trovato ‘poné algo’ y no puso ni un solo dólar”, mencionó al Cardinal Deportivo.