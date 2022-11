Marco Trovato: “No quiero entrar en una guerra”

“Quiero felicitar a todos los olimpistas por el campeonato obtenido el sábado, todos disfrutaron de este campeonato”, comenzó diciendo Trovato a la 730 AM, ABC Cardinal.

Después habló sobre las disputas internas en el club. “Siempre trate de mantenerme alejado de la guerra, de la disputa interna; las veces que nos fuimos a guerras internas, nunca obtuvimos nada. Este año se dio el pago de Derlis González con la ayuda de Alejandro Domínguez y el Dr. Oscar Vicente Scavone; el club se alineó para ganar de vuelta, pero bueno, ahora otra vez y muy triste por salir a hablar de esto en medio de una alegría. Siempre me mantuve alejado, no quería hablar en los momentos malos ni buenos. Comenzamos un proyecto en el 2014, cuando eso Olimpia tenía 39 títulos, y ahora pudimos celebrar el número 46 más dos copas”.

Señaló que fue criticado por traer a algunos jugadores. “El plantel logra resultados increíbles, por más que se les atacaba mucho, me criticaron por haberle traído a Alejandro Silva, Brian Montenegro y Derlis González. Hoy sumados a los jugadores de formativas, nos dieron muchas alegrías en lo deportivo y en lo económico. Después de mi salida este plantel ganó la 45, se llegó a cuartos de final de Libertadores, este año se llegó a la fase de grupos. Nada se hace de manera personal, el que sale campeón es el club Olimpia, entrar en la discusión de hice esto o aquello no tiene sentido, para ganar tenés que tener un gran plantel”.

Siguió con su descargo. “Tanto se me atacó por tenerlo a Richard Ortiz y haberle renovado, hoy es factor fundamental de la selección y sigue siendo uno de los mejores del fútbol paraguayo. El presidente Cardona sabe que desde el día uno estuve a su disposición, para generar recursos. Fui 6 años presidente, la cantidad de plata que puse no hay registros. La alegría de verle campeón a Olimpia a mí me satisface. No quiero entrar en una guerra, no quiero entrar en eso”.

También habló de una denuncia en la fiscalía que dijo Cardona a la 730. “No sé a qué se refiere. Primero la fiscalía no demanda, hubo una denuncia de una persona en contra mía por lesión de confianza por haber pagado por el pase de Diego Polenta, entregamos todas las documentaciones, tengo todo en mi poder, en contrataciones podes traer un jugador que es malo y resulta que te ayudó bastante y viceversa. Tuvimos buenas contrataciones que nos ayudaron a ser campeón. Montenegro le costó mucho dinero al club y hoy termina dándonos una copa, estoy feliz por él”, reconoció.