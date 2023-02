Olimpia, otra vez sancionado por FIFA y sin poder reforzar

La FIFA suspendió otra vez a Olimpia con la prohibición de incorporar jugadores a causa de una deuda. El Decano, según el reclamo de Junior de Barranquilla, no abonó una de las cuotas por el traspaso de Jorge Arias en 2018. El monto que el Franjeado no pagó es de US$ 300.000, motivo por el cual el ente rector del fútbol mundial volvió a sancionar al club paraguayo.

La institución que preside Miguel Cardona tiene una deuda total de US$ 1.003.250 por Arias, quien llegó en la era Marco Trovato. El zaguero central jugó hasta finales de 2020, disputando 54 partidos y marcando un gol entre los torneos locales y la Copa Libertadores. Además, conquistó 4 títulos: el torneo Clausura 2018, los torneos Apertura y Clausura 2019 y el torneo Clausura 2020.

Poco antes de terminar el 2022, Cardona había anunciado el levantamiento de la sanción, debido a finiquitar otros juicios de los anteriores presidentes, e incorporó a Juan Espínola, Facundo Bruera, Ramón Martínez, Orlando Barreto y Facundo Zabala. Con esta nueva determinación, el mercado de pases del Rey de Copas esta cerrado para el resto del semestre.

