Derlis González: autógrafos y “ya pensando en el domingo”

Horas antes del entrenamiento vespertino y a dos días del partido contra Guaireña en Para Uno, Derlis González y Richard Ortiz compartieron un momento, entre autógrafos y fotografías, con los hinchas de Olimpia en un evento comercial en la Avenida San Martín de la ciudad de Asunción. Aprovechando el momento, el delantero apuntó al duelo del domingo.

“Una derrota siempre es dolorosa para nosotros, pero ya estamos pensando en el domingo”, expresó González a ABCTV, en referencia a la derrota 3-1 ante Sportivo Trinidense y al choque ante el Albiceleste, que será la antesala del superclásico. El Decano, que tiene un juego pendiente con Nacional, quiere volver al triunfo después del traspié en Encarnación.

Richard Ortiz, una prueba de zaguero

Mateo Gamarra fue expulsado contra el Triki con roja directa y no estará a disposición por los próximos dos encuentros, incluyendo el superclásico con Cerro Porteño. En el plantel, los sustitutos naturales son Luis Zárate, Antolín Alcaraz y también Jhohan Romaña, quien está habilitado por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), pero físicamente aún no estaría disponible.

Y a pesar de tener a Zárate y a Alcaraz, el Emperador tiene a un tercero, que no es de oficio, pero que no desconoce de jugar como defensor: Richard Ortiz. Actualmente suplente, el experimentado volante de 32 años fue probabo por el entrenador para acompañar a Junior Barreto, manteniendo al ex General Caballero de Juan León Mallorquín en la zona derecha.