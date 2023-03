Elvio Paolorosso: la “tristeza” por dejar Olimpia y los detalles de la salida de Julio Cáceres

El argentino Elvio Paolorosso, ex preparador físico de Olimpia, rompió el silencio este martes tras la salida de Julio César Cáceres del Decano y contó cómo se dieron los detalles del hecho.

“No sé que habrán pensado”

“Es una pregunta para los directivos. Después de haber salido campeón, el año pasado estuvimos 11 puntos abajo y remontamos, el plantel estaba bien, habíamos construido una familia, el presidente siempre estuvo con nosotros. No sé qué habrán pensado, seguramente algo mejor para el club y tomaron la decisión”.

“Olimpia es grande y tiene exigencias, nosotros siempre supimos que si los resultados no eran convincentes estábamos en peligro. No sé por qué Julio fue tan cuestionado. Creo que Olimpia es tan grande que siempre pensó que un técnico con no tanta experiencia iba a estar cuestionado siempre, y Julio hizo un trabajo excepcional a mi parecer. El trabajo de Julio para mí es brillante y el momento en el que sale no era el momento justo, hubieran esperado a que termine el Apertura”, señaló.

“Triste y contento”

“Triste porque no me gusta irme de Paraguay, por el plantel que encontré, por la hinchada y el staff. Muy triste por Julio y contento por irme como campeón. Vine con un sueldo muy por debajo de lo que gana un profesional de trayectoria, vine porque amo al país y porque me lo pidió Julio”, detalló Paolorosso.

“A las 18:00 nos enteramos y nos despedimos del plantel. En estos momentos soy parte del cuerpo técnico de Julio. Me ha escrito el 90 por ciento del plantel y los más grandes son los que más tristes están, porque son los que más entienden de proyectos”, añadió.

El llanto de un futbolista

“Hay un jugador que me confesó que estuvo lloriqueando y que tuvo un nudo en la garganta porque no podía entender lo que pasó”, agregó.

La “tristeza” de Cáceres

Sobre la reacción de Cáceres tras la salida, el ex PF de la Selección Paraguaya sentenció: “Julio se siente muy bien porque dejó todo por Olimpia y triste porque se va del club por el cual tiene un afecto muy grande”.