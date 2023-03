Miguel Cardona insistió por la continuidad de Paolorosso hasta último minuto

Elvio Paorosso, el ex preparador físico de Olimpia, charló este martes con el Cardinal Deportivo y ahondó en detalles acerca de la sorpresiva destitución de Julio César Cáceres de la dirección técnica del franjeado.

El argentino reveló que el presidente Miguel Cardona le pidió que continuara, a pesar de la salida de Cáceres. “El que me conoce sabe que yo me voy con el técnico que me trae. Igual quiero agradecer el gesto de Cardona hasta esta mañana para retenerme. Entendió mis valores y quedamos en que íbamos a volver a hablar en el futuro”, expresó.

Lea más: Elvio Paolorosso: la “tristeza” por dejar Olimpia y los detalles de la salida de Julio Cáceres

Paolorosso, quien llegó a inicios del 2022 y fue una figura importante del Olimpia campeón del Torneo Clausura 2022, también contó que seguirá siendo parte del cuerpo técnico del ‘emperador’. “En estos momentos soy parte del cuerpo técnico de Julio”, aseveró.