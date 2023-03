Julio César Cáceres: “no es válido abandonar el barco, pero me dejaron ir”

Con un extenso mensaje en su cuenta oficial de Instagram, Julio César Cáceres se despidió oficialmente de Olimpia este martes, tras su destitución. Dos años después, el ex futbolista franjeado cierra su ciclo al frente de la dirección técnica con tres títulos: una Copa Paraguay, una Supercopa y un Torneo Clausura.

“Como cuesta despedirme del club de mis amores!. No es válido abandonar el barco pero me dejaron ir, tenía aún muchos objetivos por cumplir con mi humilde y talentoso equipo futbolístico, este lindo sueño muere dentro de mi. Sé que tengo que levantarme y sanar la herida pero no es fácil dejar a este grupo de personas tan especiales los jugadores, los compañeros de staff, los doctores, utileros, guardias, limpiadores, cocineros con los que he compartido momentos inolvidables, les estaré eternamente agradecido por todo lo que me han demostrado. También quiero agradecer a Dios, al club, a los directivos y especialmente a la hinchada olimpista por el apoyo, la confianza y por la muestra de cariño en todo estos meses. Nada más que desearle éxitos a todo el plantel del mejor club del mundo! Hasta pronto!”, escribió el emperador.

