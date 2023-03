Julio Cáceres habló de Aitor García: “Ojalá que le vaya bien”

Aitor García es el reemplazante de Julio César Cáceres en Olimpia. El ex ayudante de Fernando Jubero asume el cargo de manera interina y dirige este miércoles contra Nacional por la regularización de la segunda fecha del torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo. El español había llegado al Decano, para ocupar la gerencia deportiva, en la era del Emperador.

Lea más: “A Aitor García no le queda grande dirigir el Olimpia”

“Lo de Carlos (Aitor García) cuando iba a llegar el presidente me había consultado. Estuvo con Fernando Jubero, en Guaraní y me habían dado buena referencia”, expresó Cáceres al Cardinal Deportivo. “Le dimos ese espacio, estaba en la mesa, opinaba con nosotros. Hoy está al frente del equipo y ojalá que le vaya bien”, agregó el entrenador.

Julio Cáceres y la destitución de Olimpia

“El presidente (Miguel Cardona) dijo que no estaba encontrando mejoría en el equipo, estábamos a mitad del puntero. Le dije que tenía razón pero que él estaba día a día y veía. Eso no me cerraba todo”, agregó el Emperador, que conquistó la Copa Paraguay 2021, la Supercopa Paraguaya 2021 y el torneo Clausura 2022 durante el ciclo como DT del Franjeado.