Aguirre y por qué Alejandro Silva quedó fuera del clásico

El debut de Diego Aguirre en Olimpia fue con victoria. Pero la celebración no es completa: el DT perdió a Derlis González a semanas del comienzo de la Copa Libertadores. Además, sufrió las lesiones de Alejandro Silva e Iván Torres. En el caso del uruguayo, el volante estaba para retornar al once para recibir a Libertad por la octava fecha del torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo.

Pero en las horas al clásico blanco y negro en el estadio Manuel Ferreira, Silva reveló a Aguirre que no estaba en condiciones para jugar. “La idea era que jugara. Entrenó todos los días, sentía alguna molestia, pero hoy por la mañana (domingo) me dijo que no se sentía del todo bien porque sentía algún dolor”, comentó el entrenador charrúa en la conferencia.

“Tomamos la decisión de que no jugara. Imagino que en unos días estará bien para entrenar. Es algo del cuerpo médico”, expresó Aguirre sobre Silva, quien no estuvo presente en la ronda pasada, el 2-1 sobre General Caballero de Juan León Mallorquín en Ciudad del Este, por chikunguña. En principio, el mediocampista tampoco estará disponible para la próxima fecha.

