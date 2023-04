La contradicción de Aguirre: de “chiquilines” a Romero de “9″

“Todos chiquilines de dieciocho años”, fue la respuesta de Diego Aguirre cuando preguntaron en conferencia por qué no había convocado a delanteros como Allan Wlk y Kevin Parzajuk por las lesiones de Derlis González, Brian Montenegro y Facundo Bruera. En el clásico más añejo, el DT no tuvo otro centro delantero que Guillermo Paiva, quien solo duró 66 minutos.

“Pueden ser opciones, pero son jugadores a trabajar que seguramente van a ayudar en la medida que puedan. No me parece que hay que cargar la responsabilidad en los jugadores jóvenes”, continuó Aguirre sobre Wlk y Parzajuk, dos jugadores de 20 años. La frase fue posterior a utilizar a un futbolista de 21 años, que no es atacante de área, jugando de “9″.

Romero ingresó segundos después de la expulsión de Gastón Gil Romero, mediocampista de Guaraní. El técnico terminó jugando los últimos veinte minutos con el joven como único ofensivo. “Juan Manuel jugó en esa posición y entendimos que podía ser una buena opción de cambio”, explicó Aguirre después de la derrota 1-0 ante el Aborigen.

