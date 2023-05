“No veo que el problema sea el técnico, hay jugadores que no rindieron”

Pedro Balotta habló este lunes con el Cardinal Deportivo sobre la opaca actualidad de Olimpia, que ayer cayó ante Guaireña en el Parque del Guairá y quedó parcialmente a 15 puntos del líder Libertad.

“Lo que mostraron me parece que no es la explicación de lo que debería ser el Olimpia. El Olimpia tiene que tener ambición y caremos de ambición, no jugamos a ganar el partido. Olimpia puede mucho más”, expresó el vicepresidente, que también se mencionó acerca de las declaraciones del entrenador Diego Aguirre, quien ayer manifestó que hubo un “afloje” del equipo debido al enfoque en la Copa Libertadores.

Lea más: “Como no hay posibilidad de ganar el torneo, aflojamos”

“En lo que participes, sea Copa Paraguay o ‘Copa Formosa’, Olimpia tiene que estar concentrado. Es por eso que se pone un equipo y participa en el torneo. En parte siempre pasó eso, cuando casi ganamos la Libertadores estábamos últimos, pero eso no justifica nada”, aseveró.

“No concuerdo tanto con esto, probablemente tiene toda la razón, pero no justifica nada. Hicimos un gran partido en Colombia y venimos acá e hicimos un partido chato”, añadió.

Respaldo al entrenador y el Clásico como prueba

“Debería de seguir teniendo crédito, por algo lo contratamos para el año. No veo que el problema sea el técnico, hay una combinación de gestiones, se tiene que tomar todo y mirarlo desde el rendimiento. Hay jugadores que no rindieron y que tienen sus oportunidades”.

“No podemos buscarle al técnico la culpa, él no entra en la cancha”, señaló el directivo.

“El clásico es un partido muy importante para nosotros, ahí vamos a mirar todos los aspectos”, sentenció Balotta, de cara al duelo ante Cerro Porteño este sábado, a las 17:00.