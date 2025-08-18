Facundo Insfrán, el arquero debutante que estuvo a la altura del clásico “blanco y negro”

Tras el partido, Insfrán expresó su felicidad y emoción por el momento vivido. “Hoy se cumplió mi sueño desde chico, que es debutar acá. Desde los diez años que estoy en el club, estoy muy feliz por el debut, pero no es el resultado que queríamos. Feliz por el debut, pero hay que seguir trabajando”.

El joven guardameta es consciente de la presión que implica defender el arco franjeado, pero afirmó que lo disfrutó al máximo. “Un debut en Olimpia siempre pesa, es el club más grande del país, pero disfruté, es lo más importante. Disfruté jugar mi primer partido con Olimpia. Yo siempre me preparé, siempre trabajando al cien por ciento en el día a día. Siempre me estuve preparando para esto”.

Insfrán también se refirió a la jugada clave en la que le tapó un remate a Óscar “Tacuara” Cardozo, evitando un gol casi seguro. “Fue difícil, la verdad que con el control le quedó un poco desacomodado, pero definió bien y tuve suerte de poder sacar ahí”.

Un arco con muchos dueños

El debut de Insfrán se produce en un contexto de constantes cambios en la portería de Olimpia. Es el cuarto arquero que utiliza el equipo en las primeras ocho fechas del torneo Clausura del fútbol paraguayo, promediando un arquero cada dos fechas.

El torneo inició con Juan Ángel Espínola como titular, quien fue transferido al Newell’s Old Boys de Argentina tras la primera fecha. Luego le tocó el turno a Lucas Verza, quien alternó buenas y malas actuaciones. En el clásico, Gastón Olveira reapareció, pero resintió una lesión.

La reciente goleada sufrida por Lucas Verza ante Guaraní en Ciudad del Este llevó al entrenador a darle la oportunidad al joven Insfrán, quien se mostró a la altura del desafío, demostrando serenidad y siendo determinante ante un rival exigente como Libertad.