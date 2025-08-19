Olimpia

Ramón y Emiliano Díaz rechazaron una propuesta para dirigir al Santos

Ramón y Emiliano Díaz rechazaron una oferta del Santos de Neymar y Gustavo Caballero. La dupla técnica expresó estar concentrada en Olimpia.

Por Darío Ibarra
18 de agosto de 2025 - 16:56
Los argentinos Ramón y Emiliano Díaz (d), dupla técnica de Olimpia, en el entrenamiento del plantel en la Villa Olimpia, en Fernando de la Mora, Paraguay.@elClubOlimpia

Ramón y Emiliano Díaz rechazaron una propuesta del Santos de Neymar y Gustavo Caballero, reveló hoy UOL Deportes. La dupla técnica agradeció el interés al Peixe señalando que está concentrada en Olimpia. “Ramón Díaz y Emiliano Díaz rechazaron la propuesta de Santos”, reveló el medio brasileño, añadiendo que ni siquiera hablaron con la dirigencia de club.

“La ex dupla del Corinthians se negó a hablar del acuerdo porque estaban centrados en el proyecto de Olimpia en Paraguay. Ambos expresaron su gratitud por el contacto y se sintieron halagados por la llamada.”, añadió UOL sobre la decisión de los Díaz, que atraviesan una crisis en el Decano con 3 encuentros sin ganar y lejos de la pelea por el título y de la Copa Libertadores 2026.

El argentino Ramón Díaz, técnico de Olimpia, en el entrenamiento del plantel en la Villa Olimpia, en Fernando de la Mora, Paraguay.

“Nunca hemos trabajado tanto por un equipo”

“Entiendo a la gente, lo disconforme que está porque los resultados no se están dando. Pero la única manera que entiendo yo y que se es que con trabajo y dedicación, como lo estamos haciendo, porque nunca hemos trabajado tanto por un equipo para tratar de recomponerlo”, expresó Ramón el domingo, luego del 0-0 con Libertad, por la octava fecha del torneo Clausura 2025.

Santos está cerca de los puestos de descenso

El Santos de Neymar y Gustavo Caballero sufrió una humillante derrota este fin de semana por la Serie A de Brasil: ¡0-6 vs. Vasco da Gama de local en el Morumbí! El resultado dejó el Peixe en el décimo quinto lugar de la tabla de posiciones con 21 puntos, con solo 2 unidades de ventaja sobre el Vitória de Raúl Cáceres, que ocupa puestos de descenso.

