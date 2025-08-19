Ramón y Emiliano Díaz rechazaron una propuesta para dirigir al Santos

Ramón y Emiliano Díaz rechazaron una propuesta del Santos de Neymar y Gustavo Caballero, reveló hoy UOL Deportes. La dupla técnica agradeció el interés al Peixe señalando que está concentrada en Olimpia. “Ramón Díaz y Emiliano Díaz rechazaron la propuesta de Santos”, reveló el medio brasileño, añadiendo que ni siquiera hablaron con la dirigencia de club.

“La ex dupla del Corinthians se negó a hablar del acuerdo porque estaban centrados en el proyecto de Olimpia en Paraguay. Ambos expresaron su gratitud por el contacto y se sintieron halagados por la llamada.”, añadió UOL sobre la decisión de los Díaz, que atraviesan una crisis en el Decano con 3 encuentros sin ganar y lejos de la pelea por el título y de la Copa Libertadores 2026.

“Nunca hemos trabajado tanto por un equipo”

“Entiendo a la gente, lo disconforme que está porque los resultados no se están dando. Pero la única manera que entiendo yo y que se es que con trabajo y dedicación, como lo estamos haciendo, porque nunca hemos trabajado tanto por un equipo para tratar de recomponerlo”, expresó Ramón el domingo, luego del 0-0 con Libertad, por la octava fecha del torneo Clausura 2025.

Santos está cerca de los puestos de descenso

El Santos de Neymar y Gustavo Caballero sufrió una humillante derrota este fin de semana por la Serie A de Brasil: ¡0-6 vs. Vasco da Gama de local en el Morumbí! El resultado dejó el Peixe en el décimo quinto lugar de la tabla de posiciones con 21 puntos, con solo 2 unidades de ventaja sobre el Vitória de Raúl Cáceres, que ocupa puestos de descenso.

