La formación de Olimpia para enfrentar a Sportivo Luqueño

Olimpia es local en Ciudad del Este y recibe hoy a Sportivo Luqueño por la fecha 10 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Decano quiere romper la derrota de cuatro juegos sin victorias y comenzar el quinto ciclo del histórico Ever Hugo Almeida con un triunfo. El partido empieza a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio Antonio Aranda.

Lea más: Olimpia vs. Luqueño: A qué hora juega hoy y dónde ver en vivo

Con un par de entrenamientos, Almeida tiene decidido qué once alinear para el reestreno. El DT, quien está acompañado por Gustavo Bobadilla y Carlos Humberto Paredes como asistentes, realiza modificaciones con relación a la derrota 2-0 frente a General Caballero de Juan León Mallorquín, que sentenció la era Ramón y Emiliano Díaz (renunciaron).

Olimpia: Los cambios de Ever Hugo Almeida

Almeida perdió por lesión a dos titulares que jugaron en el Ka’arendy: Derlis González y Tobías Caballero, quien fue reemplazado en pleno encuentro. La tercera modificación que ejecuta el experimentado de 77 años es una decisión propia: la salida de Alex Franco. Con las tres salidas, los sustitutos son Iván Leguizamón, Rodney Redes y Faustino Barone,

Con los cambios, el estratega jugaría con doble referencia en el ataque: Barone acompañaría a Adrián Alcaraz en la ofensiva. Por su lado, en el medio, Redes y Leguizamón vuelven a los costados, mientras que Richard Ortiz y Hugo Quintana hacen dupla en el doble seis. El resto, mantiene a Facundo Insfran en el arco, es el mismo que perdió ante el Rojo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Olimpia mide a Luqueño de Cáceres en el reestreno de Almeida

La formación de Olimpia vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Facundo Insfran; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Manuel Capasso, Alexis Cantero; Rodney Redes, Hugo Quintana, Richard Ortiz, Iván Leguizamón; Adrián Alcaraz y Faustino Barone.