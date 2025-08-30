Olimpia

La formación de Olimpia para enfrentar a Sportivo Luqueño

Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Luqueño por la fecha 10 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Ever Hugo Almeida realiza tres cambios en la formaicón para el inicio del quinto ciclo en el Decano.

Por ABC Color
30 de agosto de 2025 - 10:04
Rodney Redes, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Atlético Tembetary por la fecha 14 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.
Olimpia es local en Ciudad del Este y recibe hoy a Sportivo Luqueño por la fecha 10 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Decano quiere romper la derrota de cuatro juegos sin victorias y comenzar el quinto ciclo del histórico Ever Hugo Almeida con un triunfo. El partido empieza a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio Antonio Aranda.

Con un par de entrenamientos, Almeida tiene decidido qué once alinear para el reestreno. El DT, quien está acompañado por Gustavo Bobadilla y Carlos Humberto Paredes como asistentes, realiza modificaciones con relación a la derrota 2-0 frente a General Caballero de Juan León Mallorquín, que sentenció la era Ramón y Emiliano Díaz (renunciaron).

Los jugadores de Olimpia abandonan el campo de juego al finalizar el primer tiempo del partido frente a General Caballero por la fecha 9 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ka'arendy, en Juan León Mallorquín, Paraguay.
Olimpia: Los cambios de Ever Hugo Almeida

Almeida perdió por lesión a dos titulares que jugaron en el Ka’arendy: Derlis González y Tobías Caballero, quien fue reemplazado en pleno encuentro. La tercera modificación que ejecuta el experimentado de 77 años es una decisión propia: la salida de Alex Franco. Con las tres salidas, los sustitutos son Iván Leguizamón, Rodney Redes y Faustino Barone,

Con los cambios, el estratega jugaría con doble referencia en el ataque: Barone acompañaría a Adrián Alcaraz en la ofensiva. Por su lado, en el medio, Redes y Leguizamón vuelven a los costados, mientras que Richard Ortiz y Hugo Quintana hacen dupla en el doble seis. El resto, mantiene a Facundo Insfran en el arco, es el mismo que perdió ante el Rojo.

La formación de Olimpia vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Facundo Insfran; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Manuel Capasso, Alexis Cantero; Rodney Redes, Hugo Quintana, Richard Ortiz, Iván Leguizamón; Adrián Alcaraz y Faustino Barone.

