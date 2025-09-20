“Ganen o plomo”: la amenaza que denunció la esposa de Derlis González

Olimpia igualó 1-1 con Sportivo Trinidense por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Aunque cortó la racha de derrotas, el Decano extendió a 3 los encuentros sin conocer la victoria. Además, continúa distante de la Copa Libertadores 2026 y compromete la pelea por la clasificación a la Copa Sudamericana 2026 en el acumulativo.

En el día después del empate ante el Triki, la esposa de Derlis González denunció la amenaza que recibió el atacante con una pintata: “Ganen o plomo”. “La verdad esto ya cruza límites, nosotros en casa no tenemos la culpa de las cosas que pasan en la cancha, los jugadores tratan de hacer lo posible para ganar siempre”, escribió Karimi Chávez en una historia de Instagram.

“Tienen muchas otras formas de protestar”

“¿Qué jugador no quiere ganar? ¿Qué jugador no quiere salir campeón’ ¿Qué jugador no quiere y muere por ser el mejor? Se que hay hinchas que mueren por su club, pero nada justifica que hagan esto, tienen muchas otras formas de protestar o quejarse o lo que sea, pero venir a molestar a nuestra casa, siendo que hay niños y gente que no tiene la culpa”, continuó en la red social.

El descargo de la esposa de Derlis González