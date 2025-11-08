¿Cómo clasifica hoy Olimpia a la próxima Copa Sudamericana?

Olimpia tiene hoy la primera oportunidad de clasificar a la Copa Sudamericana 2026. A falta de tres fechas para el final del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay, el Decano depende de sí y puede certificar hoy el boleto al certamen continental: a las 18:00, hora de nuestro país, recibe a General Caballero en el Erico Galeano de Capiatá.

Lea más: José Florentín, el primer refuerzo de Olimpia para el 2026

El Franjeado de Éver Almeida, que arrastra una racha de cuatro juegos sin victorias (2 empates y 2 derrotas), es quinto con 54 puntos en el acumulativo: aventaja por 1 a Nacional (sexto con 53) y por 7 a Sportivo Ameliano, que está noveno (2 de Mayo es 8°, pero a Copa Libertadores). Por lo tanto, el Rey de Copas todavía puede acabar por debajo del Tricolor y de la V Azulada.

Olimpia debe ganar para clasificar

Entonces, Olimpia debe triunfar para no necesitar de otro resultado en esta misma ronda para sellar el pase a la Copa Sudamericana. Con una victoria, el tricampeón de América llegará a 57 puntos y superará por 10 unidades al conjunto del Barrio Virgen del Huerto, que solo tendrá 9 por disputar (el lunes cierra la jornada vs. 2 de Mayo en el Ameliano Villeta a las 19:00).

Lea más: A qué hora juega hoy Olimpia vs. General y dónde ver en vivo

En el caso de un empate, serán 8 de diferencia, pero si Sportivo Ameliano derrota a 2 de Mayo, reducirá la brecha a 5 cuando quedarán 6 en juego y postergará el pase internacional hasta la penúltima vuelta del campeonato, en la que el Decano enfrentará a Sportivo Luqueño (también pelea por un lugar en la Copa Sudamericana 2026) y la V Azulada medirá a Nacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy