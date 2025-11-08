Olimpia
08 de noviembre de 2025 - 13:05

¿Cómo clasifica hoy Olimpia a la próxima Copa Sudamericana?

El paraguayo Carlos Sebastián Ferreira (i), jugador de Olimpia, celebra un gol en el partido amistoso frente a Racing en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Olimpia disputa hoy la fecha 20 del torneo Clausura y tiene la primera oportunidad de clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Por ABC Color

Olimpia tiene hoy la primera oportunidad de clasificar a la Copa Sudamericana 2026. A falta de tres fechas para el final del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay, el Decano depende de sí y puede certificar hoy el boleto al certamen continental: a las 18:00, hora de nuestro país, recibe a General Caballero en el Erico Galeano de Capiatá.

El Franjeado de Éver Almeida, que arrastra una racha de cuatro juegos sin victorias (2 empates y 2 derrotas), es quinto con 54 puntos en el acumulativo: aventaja por 1 a Nacional (sexto con 53) y por 7 a Sportivo Ameliano, que está noveno (2 de Mayo es 8°, pero a Copa Libertadores). Por lo tanto, el Rey de Copas todavía puede acabar por debajo del Tricolor y de la V Azulada.

Los futbolistas de Olimpia celebran un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Olimpia debe ganar para clasificar

Entonces, Olimpia debe triunfar para no necesitar de otro resultado en esta misma ronda para sellar el pase a la Copa Sudamericana. Con una victoria, el tricampeón de América llegará a 57 puntos y superará por 10 unidades al conjunto del Barrio Virgen del Huerto, que solo tendrá 9 por disputar (el lunes cierra la jornada vs. 2 de Mayo en el Ameliano Villeta a las 19:00).

En el caso de un empate, serán 8 de diferencia, pero si Sportivo Ameliano derrota a 2 de Mayo, reducirá la brecha a 5 cuando quedarán 6 en juego y postergará el pase internacional hasta la penúltima vuelta del campeonato, en la que el Decano enfrentará a Sportivo Luqueño (también pelea por un lugar en la Copa Sudamericana 2026) y la V Azulada medirá a Nacional.

