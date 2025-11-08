José Florentín, el primer refuerzo de Olimpia para el 2026

Olimpia tiene cerrado al primer refuerzo para la temporada 2026: José Florentín. El futbolista paraguayo firmó un acuerdo con el Decano y regresará a la Primera División de Paraguay después de vestir las camisetas de Vélez Sarsfield y Central Córdoba. El mediocampista de 29 años depende la justicia argentina para salir del país a causa del juicio por supuesto abuso sexual.

Florentín debutó con Guaraní en 2019, jugando hasta 2021 cuando fue transferido al Fortín de Liniers, club en el que militó entre 2022 y 2024 hasta que fue rescindido por el caso judicial. En la segunda parte de 2024 fichó por el Ferroviario, con el que conquistó ese año la Copa Argentina y disputó tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana en este 2025.

José Florentín: 38 partidos y 5 goles en el año

José Florentín suma 38 partidos con Central Córdoba en el 2025 entre el torneo Apertura, torneo Clausura, Copa Argentina, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. El volante, convocado dos veces a la selección de Paraguay con Eduardo Berizzo en 2021 y 2022, registra 5 tantos (3 en el Apertura, 1 en el Clausura y 1 en la Libertadores) y 2 asistencias.