Olimpia
08 de noviembre de 2025 - 12:27

José Florentín, el primer refuerzo de Olimpia para el 2026

El paraguayo José Florentín, jugador de Central Córdoba, festeja un gol en el partido frente Independiente Rivadavia por la fecha 18 de la Liga Profesional en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, Argentina.
José Florentín es la primera incorporación de Olimpia para la temporada 2026.

Por ABC Color

Olimpia tiene cerrado al primer refuerzo para la temporada 2026: José Florentín. El futbolista paraguayo firmó un acuerdo con el Decano y regresará a la Primera División de Paraguay después de vestir las camisetas de Vélez Sarsfield y Central Córdoba. El mediocampista de 29 años depende la justicia argentina para salir del país a causa del juicio por supuesto abuso sexual.

Florentín debutó con Guaraní en 2019, jugando hasta 2021 cuando fue transferido al Fortín de Liniers, club en el que militó entre 2022 y 2024 hasta que fue rescindido por el caso judicial. En la segunda parte de 2024 fichó por el Ferroviario, con el que conquistó ese año la Copa Argentina y disputó tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana en este 2025.

El paraguayo José Florentín, futbolista de Central Córdoba, festeja un gol en el partido frente a Flamengo por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Brasil.
José Florentín: 38 partidos y 5 goles en el año

José Florentín suma 38 partidos con Central Córdoba en el 2025 entre el torneo Apertura, torneo Clausura, Copa Argentina, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. El volante, convocado dos veces a la selección de Paraguay con Eduardo Berizzo en 2021 y 2022, registra 5 tantos (3 en el Apertura, 1 en el Clausura y 1 en la Libertadores) y 2 asistencias.