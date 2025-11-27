Pablo “Vitamina” Sánchez, el nuevo DT de Olimpia, y el origen de su peculiar apodo

“Mi apodo, nace cuando yo estaba en las inferiores de Rosario Central. Había un coordinador, de los de antes, a quien quiero mucho, el José “Coco” Pascuttini, un exjugador y campeón de Rosario Central como jugador, que él me dice, flaco, mirá que no vas a poder jugar con tu... Estamos hablando y yo tenía 45 kilos menos. Estamos hablando de otra realidad, otro Vitamina”, recordó.

Sánchez explicó cómo el consejo para mejorar su físico dio origen al sobrenombre: “En ese momento no tenía el apodo todavía y surge justamente porque él me dice, mirá, yo te recomiendo que empieces a tomar algún suplemento que te permita ser un poquito más fuerte, más grandote, subir de peso, era muy flaco. Así que se asomaba el médico todos los días al camarín, nos terminamos de cambiar y me decía, Sánchez, venga a tomar la Vitamina”.

El apodo se popularizó rápidamente entre sus compañeros: “Como se repetía esto, Sánchez, venga a tomar la Vitamina, venga a tomar la Vitamina, un día un compañero me puso Vitamina y me quedó Vitamina y al final Vitamina como que el apodo se comió el nombre”.

Consultado sobre si le gusta que lo llamen así, el nuevo DT de Olimpia manifestó su conformidad e incluso lo usa para generar cercanía con sus jugadores: “Sí, sí, sí, Vita, de hecho yo cuando me presento a un plantel de jugadores le digo, chico, conmigo total confianza, siempre en el marco del respeto, Profe, Pablo, Vita, Vitamina, no tengo ningún problema, como quieran. Y muchos chicos me dicen Vita”.

