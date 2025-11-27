“Vitamina” Sánchez llegó al país para tomar la dirección técnica de Olimpia

El rosarino se mostró muy emocionado ante este nuevo capítulo en su carrera como entrenador: “Muy feliz, muy contento. Un desafío enorme, una responsabilidad muy grande y ojalá que esté a la altura, con mucha ilusión, ¿Cómo voy a dudar de agarrar Olimpia? Ni loco, ni loco”.
Al referirse a lo que significa Olimpia, el argentino reconoció la magnitud de la institución y el peso de su historia: “Una responsabilidad y un paso enorme en mi carrera, ojalá que esté a la altura de las necesidades de la institución, de la gente y de la historia de enorme de esta institución”.
El nuevo conductor franjeado envió un mensaje directo a la afición, prometiendo trabajo y dedicación para devolver al club a los primeros planos: “Vengo con muchas ganas, con mucha responsabilidad y mucho profesionalismo. Vamos a hacer lo mejor posible para poner a Olimpia en el lugar que tiene que estar siempre”.
El entrenador estampará su firma en un contrato por una temporada y llega acompañado de un cuerpo técnico que incluye tres integrantes: dos ayudantes y un preparador físico. El preparador de arqueros será parte del staff de Olimpia. La conferencia de prensa para su presentación oficial está programada para mañana al mediodía.
